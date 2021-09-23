В пятницу 24 сентября пройдет матч 9-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Колос» и «Ворскла».

Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало встречи в 19:30.

«Колос» - «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Ворскла», за которой можно следить здесь.