Аль-Айн Реброва впервые не выиграл, упустив преимущество в три гола

В пятом туре чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» Сергея Реброва сыграл на выезде вничью с «Аль-Урубой» (3:3), прервав победную серию.



Самое обидное заключается в том, что «Аль-Айн» выиграл первый тайм со счетом 3:0, но упустил преимущество, пропустив третий гол на 90+9 минуте. На 90+3 команда украинского специалиста забил четвертый мяч, но его отменил VAR.



Отметим, что «Аль-Айн» до этого выиграл все матчи на старте турнира, в Ребров был признан лучшим тренером месяца в ОАЭ.



Чемпионат ОАЭ. Пятый тур

«Аль-Уруба» – «Аль-Айн» – 3:3

Голы: Мадан (59, 90+9), Обаид (68) – Лаба (29, 38, 43)