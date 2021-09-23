Аль-Айн Реброва впервые не выиграл, упустив преимущество в три гола

В пятом туре чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» Сергея Реброва сыграл на выезде вничью с «Аль-Урубой» (3:3), прервав победную серию.
Самое обидное заключается в том, что «Аль-Айн» выиграл первый тайм со счетом 3:0, но упустил преимущество, пропустив третий гол на 90+9 минуте. На 90+3 команда украинского специалиста забил четвертый мяч, но его отменил VAR.
Отметим, что «Аль-Айн» до этого выиграл все матчи на старте турнира, в Ребров был признан лучшим тренером месяца в ОАЭ.
Чемпионат ОАЭ. Пятый тур
«Аль-Уруба» – «Аль-Айн» – 3:3
Голы: Мадан (59, 90+9), Обаид (68) – Лаба (29, 38, 43)
Источник — Sport.ua
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