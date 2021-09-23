Алексей БЕЛИК: «Это моделирование игры против Интера»

Специалист – о победе «Шахтера» над «Динамо» в матче за Суперкубок Украины

  • 23.09.2021 12:35
  • 812 просмотров
  • 2 комментария
Алексей БЕЛИК: «Это моделирование игры против Интера»
© Футбол 1/2/3. Алексей Белик

Экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик прокомментировал победу «горняков» над «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

«По игре «Шахтер» выиграл заслуженно. Меня порадовало, что на протяжении всего матча «Шахтер» сохранил баланс. Команда знала, как действовать. При счете 1:0 команда все равно продолжала гнуть свою линию, забила второй мяч. С 50-ой до 70-ой минуты был очень хороший отрезок в исполнении «Шахтера», что касается игры в обороне.

Это моделирование игры против «Интера». Мало таких моментов в чемпионате Украины, когда «Шахтер» может большими силами обороняться и выходить из мощного прессинга. Преимущество «Динамо» на первых минутах связываю с травмой Матвиенко. У него была открытая рана и ему долго перематывали голову», - сказал Белик.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
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    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 23.09.2021 13:05
    -1
    Стоять в своей штрафной ждать Джеко и ко?
    Мне кажется заиграются они так
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    DK02
    DK02, 23.09.2021 12:41
    -1
    🤣🤣🤣🤣 моделювання гри проти інтера....🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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