Алексей БЕЛИК: «Это моделирование игры против Интера»

Экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик прокомментировал победу «горняков» над «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

«По игре «Шахтер» выиграл заслуженно. Меня порадовало, что на протяжении всего матча «Шахтер» сохранил баланс. Команда знала, как действовать. При счете 1:0 команда все равно продолжала гнуть свою линию, забила второй мяч. С 50-ой до 70-ой минуты был очень хороший отрезок в исполнении «Шахтера», что касается игры в обороне.

Это моделирование игры против «Интера». Мало таких моментов в чемпионате Украины, когда «Шахтер» может большими силами обороняться и выходить из мощного прессинга. Преимущество «Динамо» на первых минутах связываю с травмой Матвиенко. У него была открытая рана и ему долго перематывали голову», - сказал Белик.