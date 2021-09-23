Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо проиграло Шахтеру почти все единоборства»

Специалист – о матче за Суперкубок Украины

  • 23.09.2021 12:00
  • 1920 просмотров
  • 3 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо проиграло Шахтеру почти все единоборства»
© ФК Динамо Киев

Экс-глава комитета национальных сборных Украины, заслуженный тренер страны Мирон Маркевич рассказал, что помогло «Шахтеру» отпраздновать победу над «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины. 

«Это была лучшая игра «Шахтера» под руководством Роберто Де Дзерби. Прежде всего, благодаря присутствию на поле Тараса Степаненко «горняки» качественно сыграли в отборе. Во-вторых, «горняки» не тратили драгоценное время на перепасовки, стараясь проводить быстрые, массированные атаки, к чему киевляне оказались не готовы.

«Шахтер» превзошел «Динамо» в мотивации, хотя именно этим славятся больше именно киевляне. Особенно это было заметно в играх с «Шахтером». Подопечные Мирчи Луческу, в отличии от горняков, не преуспели в реализации своих голевых моментов. Хотя, используй шансы в начале игры, для киевлян все могло сложится по-другому. Также динамовцы неприятно удивили тем, что проиграли большинство единоборств. Поэтому им надо серьезно поработать над устранением ошибок, поскольку уже вскоре им предстоит сразиться с «Шахтером», только уже в матче чемпионата УПЛ», - сказал Маркевич.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 23.09.2021 13:37
    0
    CheMP, 23.09.2021 13:35
    сам Луческу признался в недостатке мотивации и проигранных единоборствах
    Ну по факту основная причина это индивидуальное мастерство.
    Основной комментарий про Маркевича и Сабо. Не было, не было и вот сразу появились..
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    CheMP
    online
    CheMP, 23.09.2021 13:35
    0
    avk2307, 23.09.2021 13:12
    Не было слышно ни Маркевича ни Сабо. Только первый успех Шахтера, так оба вылезли.
    Да и комментарий так себе: я сидел со стороны фланга Додо и Де Пены в первом тайме, так Де Пена выиграл практически все единоборства.
    сам Луческу признался в недостатке мотивации и проигранных единоборствах
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    avk2307
    avk2307, 23.09.2021 13:12
    -2
    Не было слышно ни Маркевича ни Сабо. Только первый успех Шахтера, так оба вылезли.
    Да и комментарий так себе: я сидел со стороны фланга Додо и Де Пены в первом тайме, так Де Пена выиграл практически все единоборства.
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