Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо проиграло Шахтеру почти все единоборства»

Экс-глава комитета национальных сборных Украины, заслуженный тренер страны Мирон Маркевич рассказал, что помогло «Шахтеру» отпраздновать победу над «Динамо» (3:0) в матче за Суперкубок Украины.

«Это была лучшая игра «Шахтера» под руководством Роберто Де Дзерби. Прежде всего, благодаря присутствию на поле Тараса Степаненко «горняки» качественно сыграли в отборе. Во-вторых, «горняки» не тратили драгоценное время на перепасовки, стараясь проводить быстрые, массированные атаки, к чему киевляне оказались не готовы.

«Шахтер» превзошел «Динамо» в мотивации, хотя именно этим славятся больше именно киевляне. Особенно это было заметно в играх с «Шахтером». Подопечные Мирчи Луческу, в отличии от горняков, не преуспели в реализации своих голевых моментов. Хотя, используй шансы в начале игры, для киевлян все могло сложится по-другому. Также динамовцы неприятно удивили тем, что проиграли большинство единоборств. Поэтому им надо серьезно поработать над устранением ошибок, поскольку уже вскоре им предстоит сразиться с «Шахтером», только уже в матче чемпионата УПЛ», - сказал Маркевич.