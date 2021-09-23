Скаут Серии А: «Ситуация с Малиновским в сборной кажется сюрреалистичной»

Алекс Великих – о непопадании хавбека «Аталанты» в состав национальной команды

  • 23.09.2021 11:40
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Скаут Серии А: «Ситуация с Малиновским в сборной кажется сюрреалистичной»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Скаут Серии А Алекс Великих поделился своим мнением о конфликтной ситуации и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова с полузащитником «Аталанты» Русланом Малиновским.

«Ситуация с Русланом Малиновским, сложившаяся в сборной Украины, мне кажется сюрреалистичной. Лидер ведущего клуба Италии, яркий игрок ведущего чемпионата, после Шевченко стал единственным украинским футболистом в топ-5 чемпионатов Европы, который привлекает своей игрой специалистов из многих клубов грандов, но в одночасье резко теряет доверие тренера в сборной... Если на Евро-2020 его игра могла вызывать сомнения с учетом разности позиции на поле в сборной и клубе, физическими проблемами со здоровьем, но то, что сейчас происходит, вообще вызывает больше чем удивление.

Петраков, сменивший Шевченко на посту главного тренера сборной, вынужден быстро давать результат. У него есть свое видение построения игры и оно крайне отличается от того футбола, который строил Шевченко и в который играла сборная при нем. Но несмотря даже на разницу схем, не найти место в сборной для Руслана мне кажется более чем удивительно.

Но даже через это можно пройти, но то, что вопрос нахождения Руслана в сборной и обсуждение его позиции, и прочее вышло в публичное пространство, считаю неправильным. В Украине сейчас не так много игроков, способных реально усилить сборную, приехав из топ-чемпионата, а Малиновский является одним из таких. Растить игроков нелегко, а вот потерять их можно быстро.

Хочу пожелать найти все возможности для разговора между тренером и игроком ради общего успеха сборной Украины, и сделать это без придания широкой огласки. Есть вещи, которые идут выше внутренних амбиций и одна из них - коллективная игра в футбол», - сказал Великих.

Напомним, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков не вызвал Руслана Малиновского на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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