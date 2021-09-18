Дилемма Руслана Малиновского

Почему Руслан Малиновский не попадает в стартовый состав сборной Украины – это явно незаконченная пьеса «для механического пианино». Хотя и сам полузащитник «Аталанты», и исполняющий обязанности главного тренера «сине-желтых» Александр Петраков вроде бы как в этой нашумевшей истории поставили точку. Не общую точку, а по отдельности.

То есть, как минимум, можем констатировать, что дыма без огня не было, и что правда у каждого своя. Футболист явно обиделся, что ему не доверяют, тренер тоже обиделся, что его, скажем так, не очень уважают.

Наверное, и Петраков, и Малиновский в силу своих статуса и возраста имеют право на свою точку зрения. И на свои амбиции. Как и на своих апологетов и сочувствующих. Тема получилась настолько злободневной и резонансной, что на сей счет уже высказались, помимо прочих, даже два экс-наставника сборной Украины.

Однако «обменом любезностями» вопрос не исчерпался. На решающие матчи отбора на ЧМ-2022 Петраков не вызвал Малиновского. Мини-конфликт грозит превратиться в настоящее противостояние, а в его костер снова будут подбрасывать дровишек не только простые обыватели, но и видные футбольные персоны уровня Сабо или Буряка.

Я не собираюсь претендовать на роль третейского судьи в данной ситуации; тем более не хочу и не буду занимать чью-либо сторону. У меня просто есть желание разобраться в сложившейся ситуации по сути. Отделить, так сказать, зерна от плевел. Давайте вместе попытаемся это сделать прямо сейчас.

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Итак, сначала лишь факты. И они для недавно еще ведущего полузащитника национальной сборной Украины не весьма лицеприятные. Против сборной Казахстана Руслан не сыграл. Против сборной Франции вышел на поле на 81 минуте, заменив Цыганкова. Против сборной Чехии (товарняк) он тоже не играл. То есть, в трех стартовых поединках сборной Украины под руководством нового тренера Александра Петракова практически старожил национальной команды Руслан Малиновский провел лишь девять минут (основного времени).

Есть ли повод у Руслана Владимировича обижаться на Александра Васильевича? Да, безусловно. Еще вчера он был игроком стартового состава сборной, плюс выступает в одном из лучших клубов Италии, плюс один из лучших ассистентов серии А – все это делает претензии Малиновского более весомыми.

Однако, вместе с тем, давайте не будем спешить с однозначными выводами. Потому что у этой ситуации есть не только «надводная», но и «подводная» часть.

Дело в том, что и на Евро-2020 Руслан не всегда попадал в основной состав сборной Украины. Против команды Нидерландов он отыграл полный матч, против македонцев вышел в основе, но был заменен, против австрийцев вышел в основе, но тоже был заменен, против шведов вышел на замену, против англичан и вовсе не сыграл. При этом, что показательно, когда тогдашний тренер нашей сборной Андрей Шевченко переходил на схему с тремя центрбеками, место для Малиновского на поле не всегда находилось.

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О качестве игры Руслана на чемпионате Европы было сказано немало. Не будем повторяться на сей счет, тем более, что ничего нового сказать не получится. Да и не нужно, в общем-то. Но если честно, то игра Малиновского оставила для меня лично настоящую оскомину. Мне казалось, что полузащитник «Аталанты» будет рвать и метать, чтобы интерес «Челси» и «ПСЖ» к его персоне оказался действительно предметным. Но получилось иначе. Точнее, не получилось. Да, в защиту футболиста нужно сказать, что он был не в оптимальной форме с точки зрения здоровья, а после Евро сразу лег под нож хирурга.

Но, на мой взгляд, дело не только в перенесенной операции. Дело еще и в том, что даже в блестящем прошлом сезоне за бергамаский клуб, Малиновский вряд ли может считаться «полновесным» - уж извините – игроком основы. Как правило, он либо выходил в старте, а затем был заменен, либо выходил на замену. И проблема не в том, что он проигрывал кому-то конкуренцию, а в том, что ему банально не хватает «физики». Ну не тянет он пока что полный матч. Ни в прошлом сезоне, ни в нынешнем. За «Аталанту» в последних четырех матчах (три в серии А, один в Лиге чемпионов) Руслан ни разу не провел полный поединок. 76 минут против «Торино» - это его нынешний максимум.

Поэтому он и не играет определяющей, «сенаторской» роли в команде Гасперини. Хотя по своему потенциалу, видению поля, умению отдать решающую передачу, не говоря уже об ударе с левой, он там заткнет за пояс любого. И да, схема Гасперини – 3-4-3 – Малиновскому подходит. Очень подходит: он может играть в такой формации и в середине поля, и в атакующем звене.

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Петраков – не Гасперини. Не подумайте ничего плохого, я даже не пытаюсь их сравнивать, просто констатирую, что у нашего тренера нет времени на поиск гармонии. А есть конкретная и очень серьезная задача. И эту задачу он решают так, как умеет, как считает нужным. У него не три защитника, а пять. Опять-таки, это его выбор, коль он ответственный за результат.

УАФ. Александр Петраков

Увы, но в схеме с тремя центрбеками и двумя латералями места в основе для Малиновского практически нет. Ну судите сами. В обороне Руслан сыграть не сможет – он иного профиля игрок. То есть, ему нужно искать место среди оставшихся пяти вакансий (минус голкиперская позиция и пять оборонцев). Из этих пяти вакансий Петраков одну железно отдает центрфорварду – в данном случае Яремчуку. Полагаю, что на нее Руслан априори позариться не может. Остается четыре. Две из них отдаются на откуп «волнорезам»: Сидорчук – Зинченко (так играли против казахов), Степаненко – Шапаренко (так сыграли против французов). При любом раскладе и туда «внедрить» Руслана не получится.

Остальные две вакансии – фланговые полузащитники. Против казахов сыграли Ярмоленко и Буяльский, против французов – Ярмоленко и Цыганков. В принципе, быть недовольным действиями флангов в этих матчах Петраков не может. «Ярмола» сейчас вообще безальтернативный, на противоположном крыле кто-то из динамовцев все равно будет более эффективен, нежели «Малина». К тому же, для Петракова более важно умение и желание футболиста «вкалывать» от звонка до звонка, а не его «романтический» футбольный ум. А с этим, то есть, со «вкалыванием», у Руслана есть проблемы. Эти проблемы – вполне объективного характера, но сути это, в общем, не меняет.

Поэтому, если не случится ничего экстраординарного, то есть, если все наши фланговые полузащитники – кандидаты в сборную - будут в порядке, Малиновский и дальше при нынешнем тренере может рассчитывать лишь на место резервного игрока. Да, это неприятно, да, это бьет по самолюбию, но тренер пока что не Малиновский, а Петраков. И если Руслан действительно хочет играть за свою сборную, нужно принять ситуацию такой, как она есть. И молча ждать шанса. Как тот же Буяльский, не попадающий под стиль игры команды тренера Шевченко. Виталий, кстати, по этому поводу не бузил, «фигвамы» не рисовал. Чего и Руслану желаю.