Дилемма Руслана Малиновского

Обозреватель Sport.ua – об очередном витке конфликта между Петраковым и Малиновским

  • 18.09.2021 12:26
  • 3498 просмотров
  • 31 комментарий
Дилемма Руслана Малиновского
© Getty Images/Global Images Ukraine

Почему Руслан Малиновский не попадает в стартовый состав сборной Украины – это явно незаконченная пьеса «для механического пианино». Хотя и сам полузащитник «Аталанты», и исполняющий обязанности главного тренера «сине-желтых» Александр Петраков вроде бы как в этой нашумевшей истории поставили точку. Не общую точку, а по отдельности.

То есть, как минимум, можем констатировать, что дыма без огня не было, и что правда у каждого своя. Футболист явно обиделся, что ему не доверяют, тренер тоже обиделся, что его, скажем так, не очень уважают.

Наверное, и Петраков, и Малиновский в силу своих статуса и возраста имеют право на свою точку зрения. И на свои амбиции. Как и на своих апологетов и сочувствующих. Тема получилась настолько злободневной и резонансной, что на сей счет уже высказались, помимо прочих, даже два экс-наставника сборной Украины.

Однако «обменом любезностями» вопрос не исчерпался. На решающие матчи отбора на ЧМ-2022 Петраков не вызвал Малиновского. Мини-конфликт грозит превратиться в настоящее противостояние, а в его костер снова будут подбрасывать дровишек не только простые обыватели, но и видные футбольные персоны уровня Сабо или Буряка.

Я не собираюсь претендовать на роль третейского судьи в данной ситуации; тем более не хочу и не буду занимать чью-либо сторону. У меня просто есть желание разобраться в сложившейся ситуации по сути. Отделить, так сказать, зерна от плевел. Давайте вместе попытаемся это сделать прямо сейчас.

***

Итак, сначала лишь факты. И они для недавно еще ведущего полузащитника национальной сборной Украины не весьма лицеприятные. Против сборной Казахстана Руслан не сыграл. Против сборной Франции вышел на поле на 81 минуте, заменив Цыганкова. Против сборной Чехии (товарняк) он тоже не играл. То есть, в трех стартовых поединках сборной Украины под руководством нового тренера Александра Петракова практически старожил национальной команды Руслан Малиновский провел лишь девять минут (основного времени).

Есть ли повод у Руслана Владимировича обижаться на Александра Васильевича? Да, безусловно. Еще вчера он был игроком стартового состава сборной, плюс выступает в одном из лучших клубов Италии, плюс один из лучших ассистентов серии А – все это делает претензии Малиновского более весомыми.

Однако, вместе с тем, давайте не будем спешить с однозначными выводами. Потому что у этой ситуации есть не только «надводная», но и «подводная» часть.

Дело в том, что и на Евро-2020 Руслан не всегда попадал в основной состав сборной Украины. Против команды Нидерландов он отыграл полный матч, против македонцев вышел в основе, но был заменен, против австрийцев вышел в основе, но тоже был заменен, против шведов вышел на замену, против англичан и вовсе не сыграл. При этом, что показательно, когда тогдашний тренер нашей сборной Андрей Шевченко переходил на схему с тремя центрбеками, место для Малиновского на поле не всегда находилось.

Getty Images/Global Images Ukraine

О качестве игры Руслана на чемпионате Европы было сказано немало. Не будем повторяться на сей счет, тем более, что ничего нового сказать не получится. Да и не нужно, в общем-то. Но если честно, то игра Малиновского оставила для меня лично настоящую оскомину. Мне казалось, что полузащитник «Аталанты» будет рвать и метать, чтобы интерес «Челси» и «ПСЖ» к его персоне оказался действительно предметным. Но получилось иначе. Точнее, не получилось. Да, в защиту футболиста нужно сказать, что он был не в оптимальной форме с точки зрения здоровья, а после Евро сразу лег под нож хирурга.

Но, на мой взгляд, дело не только в перенесенной операции. Дело еще и в том, что даже в блестящем прошлом сезоне за бергамаский клуб, Малиновский вряд ли может считаться «полновесным» - уж извините – игроком основы. Как правило, он либо выходил в старте, а затем был заменен, либо выходил на замену. И проблема не в том, что он проигрывал кому-то конкуренцию, а в том, что ему банально не хватает «физики». Ну не тянет он пока что полный матч. Ни в прошлом сезоне, ни в нынешнем. За «Аталанту» в последних четырех матчах (три в серии А, один в Лиге чемпионов) Руслан ни разу не провел полный поединок. 76 минут против «Торино» - это его нынешний максимум.   

Поэтому он и не играет определяющей, «сенаторской» роли в команде Гасперини. Хотя по своему потенциалу, видению поля, умению отдать решающую передачу, не говоря уже об ударе с левой, он там заткнет за пояс любого. И да, схема Гасперини – 3-4-3 – Малиновскому подходит. Очень подходит: он может играть в такой формации и в середине поля, и в атакующем звене.

***

Петраков – не Гасперини. Не подумайте ничего плохого, я даже не пытаюсь их сравнивать, просто констатирую, что у нашего тренера нет времени на поиск гармонии. А есть конкретная и очень серьезная задача. И эту задачу он решают так, как умеет, как считает нужным. У него не три защитника, а пять. Опять-таки, это его выбор, коль он ответственный за результат.

УАФ. Александр Петраков

Увы, но в схеме с тремя центрбеками и двумя латералями места в основе для Малиновского практически нет. Ну судите сами. В обороне Руслан сыграть не сможет – он иного профиля игрок. То есть, ему нужно искать место среди оставшихся пяти вакансий (минус голкиперская позиция и пять оборонцев). Из этих пяти вакансий Петраков одну железно отдает центрфорварду – в данном случае Яремчуку. Полагаю, что на нее Руслан априори позариться не может. Остается четыре. Две из них отдаются на откуп «волнорезам»: Сидорчук – Зинченко (так играли против казахов), Степаненко – Шапаренко (так сыграли против французов). При любом раскладе и туда «внедрить» Руслана не получится.

Остальные две вакансии – фланговые полузащитники. Против казахов сыграли Ярмоленко и Буяльский, против французов – Ярмоленко и Цыганков. В принципе, быть недовольным действиями флангов в этих матчах Петраков не может. «Ярмола» сейчас вообще безальтернативный, на противоположном крыле кто-то из динамовцев все равно будет более эффективен, нежели «Малина». К тому же, для Петракова более важно умение и желание футболиста «вкалывать» от звонка до звонка, а не его «романтический» футбольный ум. А с этим, то есть, со «вкалыванием», у Руслана есть проблемы. Эти проблемы – вполне объективного характера, но сути это, в общем, не меняет.

Поэтому, если не случится ничего экстраординарного, то есть, если все наши фланговые полузащитники – кандидаты в сборную - будут в порядке, Малиновский и дальше при нынешнем тренере может рассчитывать лишь на место резервного игрока. Да, это неприятно, да, это бьет по самолюбию, но тренер пока что не Малиновский, а Петраков. И если Руслан действительно хочет играть за свою сборную, нужно принять ситуацию такой, как она есть. И молча ждать шанса. Как тот же Буяльский, не попадающий под стиль игры команды тренера Шевченко. Виталий, кстати, по этому поводу не бузил, «фигвамы» не рисовал. Чего и Руслану желаю.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    Calm, 18.09.2021 13:17
    0
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 18.09.2021 13:10
    Всмысле нет игры, прекращайте играть с краткосрочной памятью, Франция отлично сыграли.
    Петраков реалист и не играет в игры. Он пришел давать результат не выведет будет новый тренер. Тут все просто
    В смысле «нет игры». Как и не было
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 18.09.2021 13:17
    0
    Cheng, 18.09.2021 12:54
    Спасибо за 100% убедительная лаконичный пост! Жаль,что даже люди с сайта этого не понимают(или не хотят понимать), а болельщиков Петракова вряд ли удастся образумить. Единственного созидающего игрока страны,восстанавливающегося после травмы,тупо мочат в угоду ну очень противоречивого специалиста,попавшего на это место исключительно по воле случая(и которыйвот-вот опять отправится в небытие).
    Малина о конфликте говорит одно, Петраков - другое.
    То есть, каждый своё. А что там произошло? Кто прав? Кто нет?
    Домыслы журналистов сознательно или нет, но нагнетают конфликт, - им нужна аудитория.
    А мы из-за этого здесь "собачимся" - пытаемся (опять же) навязать свое мнение.
    Типа этого был (или есть) конфликт Шевченко - УАФ. И кто из этих врет, а кто нет? Всё в тумане.
    Старое уходит - приходит новое.
    Ссылка
    samird
    samird, 18.09.2021 13:13
    0
    Милан Милан, 18.09.2021 12:40
    Малиновский может сыграть волнореза значительно лучше Шапаоенко и точно не хуже Зинченко. И вряд-ли он проиграет в физике и тому и другому. Я за Малину!
    Не может в принципе. А тем более - "значительно". Шапаренко пусть и далеко не топ в защите, но явно лучше Малиновского. А в атаке - лучше Зинченко. Руслан практически вообще не обороняется - его стихия атака, разрезные передачи, дальние удары (были когда-то). Наша сборная не может себе позволить волнореза, который только обозначает оборонительные действия и "не бежит". В статье всё правильно расписано. Руслан мало того, что не вписывается в схему. Он ещё и не даёт огня. Зачем тренеру менять свою тактику и ломать всё под игрока, который не зажигает в сборной, а только капризничает? При Шевченко было пару неплохих матчей, и на этом всё. Для меня лично очень жаль, что сборная не может расчитывать на такого игрока - но это факт. Разочаровал Руслан и давно.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 18.09.2021 13:12
    0
    Яка там дилема? Петраков досвідчена людина, авторитетний спеціаліст, який відповідальний за результат. Його треба слухатися і виконувати його установки. А не хочеш - значить не будеш грати в його команді.
    Якщо саме Малиновський відповідальний за результати усієї збірної, то давайте його звільнимо з посади футболіста в разі невдачі (сарказм і іронія)
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 18.09.2021 13:10
    -1
    Calm, 18.09.2021 13:06
    Педраков самолюбивый нарцисс.
    Так и будет уволен с приставкой и.о.
    Игры нет, так ещё к тому же микроклимат в команде неблагоприятный. Каждый в сборной сидит и думает - кто следующий «не умеет играть в футбол»
    Всмысле нет игры, прекращайте играть с краткосрочной памятью, Франция отлично сыграли.
    Петраков реалист и не играет в игры. Он пришел давать результат не выведет будет новый тренер. Тут все просто
    Ссылка
    Calm
    Calm, 18.09.2021 13:08
    +1
    Автор не в теме явно. Малиновской дважды в сборной тура Серии А, это не случайность а закономерность
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 18.09.2021 13:08
    0
    Досить вірні твердження пише автор. Зацінив...
    Ссылка
    upiter8
    upiter8, 18.09.2021 13:07
    0
    Бл.. да сколько уже можно эту х..ю крутить в главной новости? На спорт юа больше нету других важных для Украины новостей? Заиб..ли со своей заказухой.
    Ссылка
    Calm
    Calm, 18.09.2021 13:06
    -1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 18.09.2021 12:48
    Да его не выкидывали, потому что его там не было))). Но вместо него был нулевой Коваленко и Судаков.
    Разные истории.
    Но сама ситуация говорит о том что ныть не надо и я бы советовал Малине вообще не комментировать.
    Не Петраков сам подошёл а он подошёл, и сказал отпустите меня.
    Это блин по детски даже если товарняк тренер видет же в тебе игрока.
    Малина виноват. А Петраков красава не прогибается не под кого.
    Педраков самолюбивый нарцисс.
    Так и будет уволен с приставкой и.о.
    Игры нет, так ещё к тому же микроклимат в команде неблагоприятный. Каждый в сборной сидит и думает - кто следующий «не умеет играть в футбол»
    Ссылка
    solart1964
    solart1964, 18.09.2021 12:57
    +3
    Batya, 18.09.2021 12:30
    Коно, Зіна, Маліна одного поля ягоди... Щоб грати у ЗБІРНІЙ потрібно ПАХАТИ у ВІДБОРІ, в іншому випадку ПНХ...
    А Разве Малина не отпахал в отборе к Евро? Вопрос даже не в том, что Малиновскому не находится место в стартовом составе. Он не попал даже в резервный список. Я так понимаю, что у тренера огромный выбор классных игроков и в нем нет Места одному из лидеров какой-то Аталанты. Ну даже замене на него не рассчитывают.. Даже на перспективу . Ну что же? Как говорится - будем посмотреть. Хотя смотреть некуда уже. Петраков может остаться в сборной только в случае прохода на ЧМ, что, мы понимаем, очень малореально. Так что Малина подождет Реброва, залечит травму как следует и с новыми силами поможет нам. Думаю, что Ребров не станет разбрасываться такими игроками. С любой схемой игры.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 18.09.2021 12:56
    -1
    Тарас Чубак, 18.09.2021 12:49
    Ну если для Вас в данной ситации Петраков красава то мы друг другу ничего не докажем)
    Конечно, увидим кто прав в декабре
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    Cheng
    Cheng, 18.09.2021 12:54
    0
    Ёкарный Бабай, 18.09.2021 12:40
    На счет Аталанты автор вообще не понимает как она играет. Там рокируют и ротируют буквально всех. Футбол Гасперини настолько интенсивен, что без замен и отдыха невозможно. Руслан занимает 4 место по сыгранным минутам за прошлый сезон среди всех полузащитников, а впереди него Фройлер, Де Роон и Пессина. Это не основной?
    Спасибо за 100% убедительная лаконичный пост! Жаль,что даже люди с сайта этого не понимают(или не хотят понимать), а болельщиков Петракова вряд ли удастся образумить. Единственного созидающего игрока страны,восстанавливающегося после травмы,тупо мочат в угоду ну очень противоречивого специалиста,попавшего на это место исключительно по воле случая(и которыйвот-вот опять отправится в небытие).
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 18.09.2021 12:53
    +3
    Ёкарный Бабай, 18.09.2021 12:42
    Логика у меня совсем другая на счет Зинченко. Пока он не играет в опорной зоне в МС, не должен играть там и в сборной.
    слабая логика потому он может нормально там играть вполне комфортно, это распростарненная практика когда игрок в сборной и клубе играет на разных позициях. Если вы видели матчи МС то наверное значете то Зина при позиционке как правило смещается в центр и комбинирует там, примерно там где играет в сборной но как только нужно защищаться то он садится на позицию лз
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 18.09.2021 12:49
    +5
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 18.09.2021 12:48
    Да его не выкидывали, потому что его там не было))). Но вместо него был нулевой Коваленко и Судаков.
    Разные истории.
    Но сама ситуация говорит о том что ныть не надо и я бы советовал Малине вообще не комментировать.
    Не Петраков сам подошёл а он подошёл, и сказал отпустите меня.
    Это блин по детски даже если товарняк тренер видет же в тебе игрока.
    Малина виноват. А Петраков красава не прогибается не под кого.
    Ну если для Вас в данной ситации Петраков красава то мы друг другу ничего не докажем)
    Ссылка
    Cheng
    Cheng, 18.09.2021 12:48
    +1
    Mac_Gyver, 18.09.2021 12:39
    "Даже в блестящем прошлом сезоне за бергамаский клуб Малиновский вряд ли может считаться полновесным игроком основы.Как правило, он либо выходил в старте, а затем был заменен, либо выходил на замену"
    ...........................................................................
    ........................................................................
    Автор, пора бы знать, что Гасперини ВСЕГДА меняет игроков атаки на 60й минуте. Нет у него игроков атаки играющих все 90 минут.
    Вы меня опередили: тоже хотелось бы обратить внимание хейтеров на "физически слабого" Малиновского - Гасперини ВСЕГДА проводит такие замены и это работает на результат(а сменяемые игроки обнимаются с тренером). Но сейчас другая установка: нагнуть Руслана...
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 18.09.2021 12:48
    +1
    Тарас Чубак, 18.09.2021 12:44
    Буя небыл игроком сборной и его не выкидывали из нее из-за сор, некорректное сравнение.
    Да его не выкидывали, потому что его там не было))). Но вместо него был нулевой Коваленко и Судаков.
    Разные истории.
    Но сама ситуация говорит о том что ныть не надо и я бы советовал Малине вообще не комментировать.
    Не Петраков сам подошёл а он подошёл, и сказал отпустите меня.
    Это блин по детски даже если товарняк тренер видет же в тебе игрока.
    Малина виноват. А Петраков красава не прогибается не под кого.
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 18.09.2021 12:45
    0
    Поменяет клуб с "прорезными " пасами и вернётся )
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 18.09.2021 12:44
    +2
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 18.09.2021 12:41
    Кстати последняя фраза точна как никогда, действительно Буя не бузил когда Шева не вызывал его. Играл себе за клуб. И отлично.
    Буя небыл игроком сборной и его не выкидывали из нее из-за сор, некорректное сравнение.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 18.09.2021 12:42
    -2
    Тарас Чубак, 18.09.2021 12:41
    По поводу Малины согласен но там где критика то там конечно и Зина.... а привозить за Шахту или Динамо против гораздо более слабых суперников можно и дорога в сборную открыта, а если залажал в Сити то ни-ни, тем более что в защите сборной человек и не играет, логика короче отличная..
    Логика у меня совсем другая на счет Зинченко. Пока он не играет в опорной зоне в МС, не должен играть там и в сборной.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 18.09.2021 12:42
    +2
    Ёкарный Бабай, 18.09.2021 12:40
    На счет Аталанты автор вообще не понимает как она играет. Там рокируют и ротируют буквально всех. Футбол Гасперини настолько интенсивен, что без замен и отдыха невозможно. Руслан занимает 4 место по сыгранным минутам за прошлый сезон среди всех полузащитников, а впереди него Фройлер, Де Роон и Пессина. Это не основной?
    в этом сезоне он вообще в основе выходит зачастую, как от операции отошел
    Ссылка
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