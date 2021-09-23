Реал показывает лучшую результативность в чемпионате за 34 года

Команда Анчелотти впечатляюще стартовала в Ла Лиге

  • 23.09.2021 09:37
  • 455 просмотров
  • 0 комментариев
Реал показывает лучшую результативность в чемпионате за 34 года
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» разгромил «Мальорку» в матче шестого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 6:1.

Как сообщает Opta, мадридские футболисты забили 21 гол в первых шести матчах чемпионата. Это лучший показатель команды с сезона 1987/88, когда команда забила 26 мячей.

Отметим, что Карим Бензема является лучшим бомбардиром и ассистентом команды на старте сезона. В его активе 8 голов и 7 ассистов.

Напомним, что в этом матче Бензема забил свой 200-й гол в Ла Лиге и стал 10-м игроком кому удавалось такое.

Источник — Opta

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности