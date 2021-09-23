Реал показывает лучшую результативность в чемпионате за 34 года

«Реал» разгромил «Мальорку» в матче шестого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 6:1.

Как сообщает Opta, мадридские футболисты забили 21 гол в первых шести матчах чемпионата. Это лучший показатель команды с сезона 1987/88, когда команда забила 26 мячей.

Отметим, что Карим Бензема является лучшим бомбардиром и ассистентом команды на старте сезона. В его активе 8 голов и 7 ассистов.

Напомним, что в этом матче Бензема забил свой 200-й гол в Ла Лиге и стал 10-м игроком кому удавалось такое.