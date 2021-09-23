10-й в истории. Бензема забил 200 голов в Ла Лиге

Мадридский «Реал» разгромил «Мальорку» в матче шестого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 6:1.

Дублем отметился нападающий «бланкос» Карим Бензема. Как сообщает Opta, французский футболист преодолел отметку в 200 голов в Ла Лиге. Бензема стал 10-м игроком в истории, которому удавалось такое.

Лидер по голам в чемпионате Испании – Лионель Месси, у которого 473 гола. Следом идут Криштиану Роналду (311), Тельмо Сарра (253), Уго Санчес (234), Рауль (228), Альфредо Ди Стефано (227), Сесар Родригес (221), Кини (219) и Паиньо (211).