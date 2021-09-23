6-й тур
Вильярреал
4 : 1
Эльче
22.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Галактический перформанс. Мадридский Реал забил 6 голов в ворота Мальорки

Хет-трик у победителей сделал Марко Асенсио, дубль в активе Карима Бензема

  • 23.09.2021 01:15
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Галактический перформанс. Мадридский Реал забил 6 голов в ворота Мальорки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

В матче 6-го тура чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Мальорку», забив сопернику шесть мячей (6:1).

Хет-трик в составе победителей сделал Марко Асенсио. Дубль в активе Карима Бензема. «Реал» набрал 16 очков из 18 и лидирует в Ла Лиге.

В другом вечернем матче «Вильярреал» выиграл у «Эльче» (4:1) и продлил беспроигрышную серию – команда ни разу не проиграла в текущем сезоне.

Ла лига. 6-й тур

«Реал»  «Мальорка»  6:1

Голы: Бензема, 3, 78, Асенсио, 24, 29, 55, Иско, 84 – Ли Кан Ин, 25.

«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо (Сантос, 80), Гутьеррес, Эдер Милитау, Вальверде, Камавинга (Бланко, 60), Бензема (Йович, 80), Асенсио (Иско, 72), Винисиус Жуниор, Родригу (Васкес, 73).

«Мальорка»: Рейна, Вальент, Састре, Оливан, Гайя (Хауме Коста, 59), Батталья, Ли Кан Ин, Кубо (Баба, 46), Фебас (Санчес, 59), Джуниор (Мбула, 76), Хоппе (Пратс, 59).

Предупреждения: Родригу, 47. Баба, 57. Начо, 67.

Судья: Альберола Рохас.

22 сентября. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

«Вильярреал»  «Эльче»  4:1

Голы: Пино, 5, Тригерос, 39, Груневелд, 60, Морено, 90+4 – Мохика, 19.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Манди, Педраса (Эступиньян, 46), Пау Торрес, Парехо, Капуэ, Тригерос (Коклен, 75), Пако Алькасер (Диа, 76), Груневелд (Морено, 86), Пино (Мойсес Гомес, 53).

«Эльче»: Касилья, Барраган (Пере Милья, 82), Мохика, Роко, Диего Гонсалес, Марконе (Пасторе, 64), Херард Гумбау (Маскарель, 64), Лукас (Бенедетто, 69), Каррильо, Фидель (Гути, 64), Хосан.

Предупреждения: Педраса, 27. Фидель, 40. Диего Гонсалес, 73.

Судья: Муньис Руис.

22 сентября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

 

Источник — Sport.ua

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