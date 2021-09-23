В поединке 6-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» дома разбил «Мальорку» со счетом 6:1. Асенсио отметился хет-триком, Бензема — дублем.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Реал» — «Мальорка» — 6:1
Голы: Бензема, 3, 78, Асенсио, 24, 29, 55, Иско, 85 —Ли Кан Ин, 25
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Иско (Реал Мадрид).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Ли Кан Ин (Мальорка).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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