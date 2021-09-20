В среду, 22 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором мадридский «Реал» примет «Мальорку». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву.

«Реал Мадрид»

«Сливочные» по окончании прошлого сезона получили нового главного тренера. Француза Зинедина Зидана, второе пришествие которого на пост наставника получилось менее удачным, чем первое, заменил итальянец Карло Анчелотти. Под его руководством вице-чемпион Испании одержал в чемпионате четыре победы и еще раз сыграл вничью, благодаря чему единолично лидирует после пяти туров.

А в Лиге чемпионов «Реал» в первом туре группового раунда минимально обыграл чемпиона Италии – миланский «Интер» (1:0). Так что пока у королевского клуба дела обстоят очень хорошо. Вот только 22-летний украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин до сих пор не успел дебютировать за мадридский клуб в Ла Лиге, поскольку проигрывает конкуренцию звездному бельгийцу Тибо Куртуа.

«Мальорка»

Команда из небезызвестного одноименного острова по итогам минувшего сезона заняла второе место в Сегунде, что принесло ей прямую путевку в высший дивизион чемпионата Испании. Скромный коллектив в межсезонье сумел арендовать у «Реала» 20-летнего японского правого вингера Такефуши Кубо, который будет крайне мотивирован хорошо проявить себя в предстоящем поединке.

«Мальорка» очень неплохо стартовала в Примере. В пяти турах команда Луиса Гарсия Плазы проиграла всего один матч, дважды одержала победу и еще два поединка завершила с ничейным исходом. 8 набранных баллов позволяют островитянам занимать восьмое место в турнирной таблице, а отставание от второго, на котором «Атлетико», составляет всего 3 очка.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Реал Мадрид» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.28 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Реал Мадрид»: Куртуа – Карвахаль, Милитан, Алаба, Начо, Вальверде, Каземиро, Модрич, Винисиус, Бензема, Азар.

«Мальорка»: Рейна – Маффео, Вальент, Мартин, Коста, Кубо, Севилла, Баба, Родригес, Ндиайе, Ниньо.

22 сентября, среда