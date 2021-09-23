Николай МАТВИЕНКО: «Браво, Шахтер»

Защитник «горняков» доволен победой над «Динамо» в поединке за Суперкубок Украины (3:0)

  • 23.09.2021 05:34
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Николай МАТВИЕНКО: «Браво, Шахтер»
© ФК Шахтер Донецк

25-летний украинский защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал победу над киевским «Динамо» (3:0) в поединке за Суперкубок Украины.

«Браво, «Шахтер», — написал Матвиенко после матча.

Николай вышел на поле в стартовом составе «горняков» и уже на 3-й минуте встречи получил сильный удар ногой по голове от своего одноклубника Исмаили. Врачи смогли остановить кровь, и Матвиенко отыграл матч до конца.

«Браво, Николай», — написал в комментариях полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко, отдавая должное мужеству футболиста.

«Твоя голова в порядке? Или все еще кровит?», — написал форвард «горняков» Лассина Траоре, беспокоясь за своего одноклубника.

Источник — Instagram

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