Николай МАТВИЕНКО: «Браво, Шахтер»

25-летний украинский защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал победу над киевским «Динамо» (3:0) в поединке за Суперкубок Украины.
«Браво, «Шахтер», — написал Матвиенко после матча.
Николай вышел на поле в стартовом составе «горняков» и уже на 3-й минуте встречи получил сильный удар ногой по голове от своего одноклубника Исмаили. Врачи смогли остановить кровь, и Матвиенко отыграл матч до конца.
«Браво, Николай», — написал в комментариях полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко, отдавая должное мужеству футболиста.
«Твоя голова в порядке? Или все еще кровит?», — написал форвард «горняков» Лассина Траоре, беспокоясь за своего одноклубника.
Источник — Instagram
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