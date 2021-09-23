ФОТО. Исмаили извинился перед Матвиенко за разбитую голову

Футболист «Шахтера» случайно нанес травму своему одноклубнику

  • 23.09.2021 01:30
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ФОТО. Исмаили извинился перед Матвиенко за разбитую голову
© ФК Шахтер Донецк. Исмаили

31-летний бразильский защитник донецкого «Шахтера» Исмаили извинился перед своим одноклубником, 25-летним украинским защитником Николаем Матвиенко, после поединка с киевским «Динамо» за Суперкубок Украины (3:0).

В одном из игровых эпизодов Исмаили случайно ударил Матвиенко ногой, разбив ему голову.

«Прости, брат!», — написал Исмаили после матча, комментируя совместное фото.

Источник — Instagram

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