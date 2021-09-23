Вратарь Александрии: «Леоненко сказал, что нас убили? Правильно сказал»

Олег Билык крайне недоволен судейством в матче с «Динамо»

  • 23.09.2021 03:45
  • 177 просмотров
  • 1 комментарий
Вратарь Александрии: «Леоненко сказал, что нас убили? Правильно сказал»
© ФК Александрия. Олег Билык

23-летний украинский вратарь «Александрии» Олег Билык поделился мнением о поединке 8-го тура УПЛ с киевским «Динамо» (0:1). Единственный гол киевляне забили с пенальти в добавленное ко второму тайму время.

«Мои слова, что такие пенальти ставить нельзя? Сейчас тоже так думаю. Потому что это не стопроцентный пенальти, по моему мнению. Такие моменты случаются во время каждого углового. Уверен, если бы это было не «Динамо», а какая-то другая команда, то пенальти бы не дали.

Леоненко сказал, что нас убили? Правильно сказал. Потому что после середины второго тайма судья начал подсвистывать «Динамо», это мое личное мнение. Я соглашаюсь с Леоненко», — отметил Билык.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    alefteev77
    alefteev77, 23.09.2021 04:09
    0
    Судьи в Украине - они в 95% фейковые имитаторы, они будут свистеть как чтобы выслужиться перед или Суркисом, или Ахметовым, или Ярославским в зависимости от текущей конъюнктуры.
    -
    Уже 30 лет независимому украинскому футболу и футбольному судейству, а в Украине нет ни одного, который бы судил матчи Лиги Чемпионов.
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    В Украине продается судейство даже на уровне детских и юношеских команд. Тотальная, системная проблема. А потом жалуются, что у нас слабый чемипонат, те паразиты-негодяи, которые создали это болото и на нем харчуются.
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