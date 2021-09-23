Сергей МОРОЗОВ: «Шахтер забивал Динамо как по учебнику»

Известный украинский тренер Сергей Морозов поделился впечатлениями о победе донецкого «Шахтера» над киевским «Динамо» (3:0) в поединке за Суперкубок Украины.

«Матч удался со всех сторон. Я думаю, что минут 60 это был уровень Лиги чемпионов. Эмоций было очень много, но это связано с тем, что начало матча было несколько неожиданным с точки зрения травмы Матвиенко. В дальнейшем арбитру было сложно держать матч в своих рамках. Нервная получилась игра, особенно в первом тайме. С точки зрения результата, игра держалась до счета 2:0. Как только второй мяч динамовцы пропустили, они морально смирились с поражением. «Шахтер» сыграл надежно в обороне, забили три мяча. Голы — как на подбор, как по учебнику, особенно мяч Патрика и второй контратакующий, который завершил Траоре», — считает Морозов.