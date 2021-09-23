7-й тур
Анже
0 : 0
Марсель
22.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лига 1. ПСЖ снова вырвал победу на последних минутах

Завершился седьмой тур Лиги 1

  • 23.09.2021 00:39
  • 161 просмотр
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Лига 1. ПСЖ снова вырвал победу на последних минутах
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще пять матчей в рамках седьмого тура французской Лиги 1. ПСЖ без Лионеля Месси снова вырвал победу лишь на последних секундах – дубль в ворота «Меца» на счету Ашрафа Хакими. «Лион» дома уверенно обыграл «Труа», а «Марсель» не сумел взломать защиту «Анже» - нулевая ничья.

«Анже» - «Марсель» - 0:0

«Ланс» - «Страсбург» - 0:1
Гол: Ажорк 67
Удаление: Дансо (Ланс) 50

«Лион» - «Труа» - 3:1
Голы: Шакири 48, Эмерсон 72, Пакета 87 – Шавалерин 45

«Лорьян» - «Ницца» - 1:0
Гол: Монкодуа 23

«Мец» - ПСЖ – 1:2
Голы: Куяте 39 – Хакими 5, 90+4

Ранее победы одержали «Лилль» и «Монако».

Источник — Sport.ua

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