Лига 1. ПСЖ снова вырвал победу на последних минутах

Состоялись еще пять матчей в рамках седьмого тура французской Лиги 1. ПСЖ без Лионеля Месси снова вырвал победу лишь на последних секундах – дубль в ворота «Меца» на счету Ашрафа Хакими. «Лион» дома уверенно обыграл «Труа», а «Марсель» не сумел взломать защиту «Анже» - нулевая ничья.
«Анже» - «Марсель» - 0:0
«Ланс» - «Страсбург» - 0:1
Гол: Ажорк 67
Удаление: Дансо (Ланс) 50
«Лион» - «Труа» - 3:1
Голы: Шакири 48, Эмерсон 72, Пакета 87 – Шавалерин 45
«Лорьян» - «Ницца» - 1:0
Гол: Монкодуа 23
«Мец» - ПСЖ – 1:2
Голы: Куяте 39 – Хакими 5, 90+4
Источник — Sport.ua
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