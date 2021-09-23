Лига 1. ПСЖ снова вырвал победу на последних минутах

Состоялись еще пять матчей в рамках седьмого тура французской Лиги 1. ПСЖ без Лионеля Месси снова вырвал победу лишь на последних секундах – дубль в ворота «Меца» на счету Ашрафа Хакими. «Лион» дома уверенно обыграл «Труа», а «Марсель» не сумел взломать защиту «Анже» - нулевая ничья.

«Анже» - «Марсель» - 0:0

«Ланс» - «Страсбург» - 0:1

Гол: Ажорк 67

Удаление: Дансо (Ланс) 50

«Лион» - «Труа» - 3:1

Голы: Шакири 48, Эмерсон 72, Пакета 87 – Шавалерин 45

«Лорьян» - «Ницца» - 1:0

Гол: Монкодуа 23

«Мец» - ПСЖ – 1:2

Голы: Куяте 39 – Хакими 5, 90+4

Ранее победы одержали «Лилль» и «Монако».