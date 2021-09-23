В поединке 7-го тура чемпионата Франции по футболу парижский ПСЖ на выезде обыграл «Мец» со счетом 2:1. Дублем отметился 22-летний марокканский защитник Ашраф Хакими.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Мец» — ПСЖ — 1:2
Голы: Куйяте, 39 — Хакими, 5, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
|90'
|Дилан Бронн (Мец) получает красную карточку.
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Бубакар Куйяте (Мец).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
Источник — Sport.ua
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