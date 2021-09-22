7-й тур
Лилль
2 : 1
Реймс
22.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лига 1. Разгром от Ренна, победы Монако и Лилля

Во Франции проходят матч 7-го тура чемпионата

  • 22.09.2021 22:04
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Лига 1. Разгром от Ренна, победы Монако и Лилля
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись пять матчей в рамках судьмого тура французской Лиги 1. «Монако» в большинстве обыграло «Сент-Этьенн», также победы одержали «Нант» и «Лилль». «Ренн» разгромил «Клермон» со счетом 6:0, а поединок между «Монпелье» и «Бордо» завершился боевой ничьей.

«Лилль» - «Реймс» - 2:1
Голы: Дэвид 31, Андре 43 – Флипс 74

«Монако» - «Сент-Этьенн» - 3:1
Голы: Фолланд 27, Бен Йеддер 62, 86 – Буанга 41
Удаление: Грин 33 (Сент-Этьен)

«Монпелье» - «Бордо» - 3:3
Голы: Жермен 11, 50, Молле 72 – Хван Хи Чхо 18, Онана 29, Калу 85

«Нант» - «Брест» - 3:1
Голы: Бла 27, Чиривелла 55, Брассье 58 (автогол) – Ле Дордон 67

«Ренн» - «Клермон» - 6:0
Голы: Мартен 32, Террье 36, Сулемана 55, 57, Лаборд 64, Тэт 77

Источник — Sport.ua

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