Лига 1. Разгром от Ренна, победы Монако и Лилля

Состоялись пять матчей в рамках судьмого тура французской Лиги 1. «Монако» в большинстве обыграло «Сент-Этьенн», также победы одержали «Нант» и «Лилль». «Ренн» разгромил «Клермон» со счетом 6:0, а поединок между «Монпелье» и «Бордо» завершился боевой ничьей.
«Лилль» - «Реймс» - 2:1
Голы: Дэвид 31, Андре 43 – Флипс 74
«Монако» - «Сент-Этьенн» - 3:1
Голы: Фолланд 27, Бен Йеддер 62, 86 – Буанга 41
Удаление: Грин 33 (Сент-Этьен)
«Монпелье» - «Бордо» - 3:3
Голы: Жермен 11, 50, Молле 72 – Хван Хи Чхо 18, Онана 29, Калу 85
«Нант» - «Брест» - 3:1
Голы: Бла 27, Чиривелла 55, Брассье 58 (автогол) – Ле Дордон 67
«Ренн» - «Клермон» - 6:0
Голы: Мартен 32, Террье 36, Сулемана 55, 57, Лаборд 64, Тэт 77
Источник — Sport.ua
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