На 2 меньше. Шахтер приблизился к Динамо по трофеям в независимой Украине

У донецкого клуба суммарно стало 36 титула, на два меньше, чем у киевлян

  • 22.09.2021 23:05
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  • 4 комментария
На 2 меньше. Шахтер приблизился к Динамо по трофеям в независимой Украине
© ФК Шахтер Донецк

Завоеванная победа в Суперкубке Украины 2021 позволила донецкому «Шахтеру» приблизиться к киевскому «Динамо» по количеству титулов во всех турнирах в истории независимой Украины.

У донецкого клуба суммарно стало 36 трофеев, на два меньше, чем у главного конкурента из Киева (38).

По победам в Суперкубке Украины теперь равенство (по 9 трофеев), как и в Кубке Украины (по 13 трофеев). В чемпионатах Украины перевес на стороне киевлян – 16 титулов против 13 у «горняков». Кроме того, у «Шахтера» есть победа в Кубке УЕФА 2008/09.

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби завоевал первый титул в Украине с донецким «Шахтером».

🏆 Количество трофеев у украинских клубов

«Динамо» (Киев) – 38 трофеев:

  • Чемпионат Украины – 16 побед
  • Кубок Украины – 13 побед
  • Суперкубок Украины – 9 побед

«Шахтер» (Донецк) – 36 трофеев:

  • Кубок УЕФА – 1 победа
  • Чемпионат Украины – 13 побед
  • Кубок Украины – 13 побед
  • Суперкубок Украины – 9 побед

Другие украинские клубы с трофеями:

  • «Таврия» (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)
  • «Черноморец» (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)
  • «Ворскла» (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)

Примечание. В вышеуказанных подсчетах не принимались в расчет трофеи, завоеванные в период Советского Союза. Для полноты картины они приведены ниже.

«Динамо» завоевало 28 трофеев в СССР: 13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона), а также 3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА).

У «Шахтера» за советский период 5 трофеев: 4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона).

Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал «Днепр» и 1 раз – «Заря» (Луганск). Кубком СССР по разу владели «Металлист» (Харьков), «Карпаты» (Львов) и «Днепр». У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 22.09.2021 23:23
    -3
    Киевляне сегодня дома два Суперкубка, в родных стенах, проиграли.
    В баскетболе и футболе.
    Хорошо то как.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 22.09.2021 23:22
    -4
    Пока на 2 меньше...
    На следующем Суперкубке выходим вперёд!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 22.09.2021 23:13
    +2
    Только Шахтёр — только победа!
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 22.09.2021 23:12
    +5
    За период независимости да, а за всю историю пропасть...
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