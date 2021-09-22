Ла Лига. Севилья нанесла Валенсии второе поражение подряд

Состоялись еще два матча в рамках шестого тура испанской Ла Лиги. «Валенсия» потерпела второе поражение подряд – на этот раз на выезде от «Севильи». А «Эспаньол» одержал минимальную победу над «Алавесом».

«Севилья» - «Валенсия» - 3:1

Голы: Гомес 3, Лато 15 (автогол), Мир 22 – Дуро 31

«Эспаньол» - «Алавес» - 1:0

Гол: Де Томас 54

Вчера «Атлетико» Мадрид на выезде обыграл «Хетафе».