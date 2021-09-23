В поединке 6-го тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» дома обыграла «Валенсию» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Севилья» — «Валенсия» — 3:1
Голы: Гомес, 3, Лато, 15, автогол, Мир, 22 — Дуро, 31
События матча
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Севилья).
|15'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Тони Лато (Валенсия).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гомес (Севилья).
Источник — Sport.ua
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