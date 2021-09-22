Испания. Атлетико стал лидером Ла Лиги за счет дубля Луиса Суареса

22 сентября состоялись 3 матча 6-го тура чемпионата Испании.
В лидеры вышел «Атлетико», победив «Хетафе» (2:1). Дубль оформил Луис Суарес.
«Сельта» на выезде обыграла «Леванте» (2:0). «Атлетик» проиграл «Райо Вальекано» (1:2).
После 6 туров чемпионата Испании лидируют: «Атлетико» (14) и «Реал» (13).
Ла Лига. 6-й тур
«Хетафе» – «Атлетико» М – 1:2
Голы: Митрович, 45 – Луис Суарес, 78, 90.
«Леванте» – «Сельта» – 0:2
Голы: Аспас, 66, Мендес, 85.
Нереализованный пенальти: Рохер, 72 (вратарь).
«Атлетик» Б – «Райо Вальекано» – 1:2
Голы: Сисс, 33 (автогол) – Альваро Гарсия, 5, Фалькао, 90+6.
Источник — Sport.ua
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