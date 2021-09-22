6-й тур
Леванте
0 : 2
Сельта
21.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Испания. Атлетико стал лидером Ла Лиги за счет дубля Луиса Суареса

«Сельта» на выезде обыграла «Леванте», «Атлетик» проиграл «Райо Вальекано»

  • 22.09.2021 01:10
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Испания. Атлетико стал лидером Ла Лиги за счет дубля Луиса Суареса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

22 сентября состоялись 3 матча 6-го тура чемпионата Испании.

В лидеры вышел «Атлетико», победив «Хетафе» (2:1). Дубль оформил Луис Суарес. 

«Сельта» на выезде обыграла «Леванте» (2:0). «Атлетик» проиграл «Райо Вальекано» (1:2).

После 6 туров чемпионата Испании лидируют: «Атлетико» (14) и «Реал» (13).

Ла Лига. 6-й тур

«Хетафе»  «Атлетико» М  1:2

Голы: Митрович, 45 – Луис Суарес, 78, 90.

«Леванте»  «Сельта»  0:2

Голы: Аспас, 66, Мендес, 85.

Нереализованный пенальти: Рохер, 72 (вратарь).

«Атлетик» Б  «Райо Вальекано»  1:2

Голы: Сисс, 33 (автогол) – Альваро Гарсия, 5, Фалькао, 90+6.

Источник — Sport.ua

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