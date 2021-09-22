Йожеф САБО: «Не вызвать Малиновского в сборную — это очень плохо»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о решении и.о. наставника национальной команды Александра Петракова не вызвать 28-летнего полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.
«Невызов Малиновского — это плохо. Пусть Петраков не обижается. Если Малиновский в чем-то виноват, то он должен был вызвать его к себе и поговорить по-хорошему. Такое бывает. А не рубить сразу: «Улетел — хорошо, что улетел», «Много говорит — вызову вместо него другого».
Не вызвать Малиновского в сборную — это очень плохо. Для меня Руслан — один из лучших футболистов. Особенно сейчас. Он и в подыгрыше хорош, и в отборе, забивной. У Шевченко была прекрасная сборная. Есть средняя линия — Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко — и уже есть команда.
У Шевченко была хорошая команда, потому что была очень хорошая средняя линия, игроки которой умели и защищаться, и атаковать, и контролировать мяч.
Поэтому, не вызвать Малиновского в сборную Украины — это ошибка. Петраков должен понимать, что в национальной команде нельзя относиться к игрокам, как к молодежи», — считает Сабо.
Источник — 1927.kiev.ua
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Думаю, что Петракову нужно меньше объяснять свои решения и больше делать ставку на лояльных и верных ему игроков, чтобы отдавали себя на 120%. А Малиновский, Зинченко и другие немного зазвездились. А на фоне Австрии и Англии - был полный пшик. Далеко им до звезд.
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