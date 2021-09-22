Йожеф САБО: «Не вызвать Малиновского в сборную — это очень плохо»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о решении и.о. наставника национальной команды Александра Петракова не вызвать 28-летнего полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.

«Невызов Малиновского — это плохо. Пусть Петраков не обижается. Если Малиновский в чем-то виноват, то он должен был вызвать его к себе и поговорить по-хорошему. Такое бывает. А не рубить сразу: «Улетел — хорошо, что улетел», «Много говорит — вызову вместо него другого».

Не вызвать Малиновского в сборную — это очень плохо. Для меня Руслан — один из лучших футболистов. Особенно сейчас. Он и в подыгрыше хорош, и в отборе, забивной. У Шевченко была прекрасная сборная. Есть средняя линия — Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко — и уже есть команда.

У Шевченко была хорошая команда, потому что была очень хорошая средняя линия, игроки которой умели и защищаться, и атаковать, и контролировать мяч.

Поэтому, не вызвать Малиновского в сборную Украины — это ошибка. Петраков должен понимать, что в национальной команде нельзя относиться к игрокам, как к молодежи», — считает Сабо.