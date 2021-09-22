Йожеф САБО: «Не вызвать Малиновского в сборную — это очень плохо»

Александр Петраков допустил большую ошибку, уверен специалист

  • 22.09.2021 16:31
  • 887 просмотров
  • 4 комментария
Йожеф САБО: «Не вызвать Малиновского в сборную — это очень плохо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о решении и.о. наставника национальной команды Александра Петракова не вызвать 28-летнего полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.

«Невызов Малиновского — это плохо. Пусть Петраков не обижается. Если Малиновский в чем-то виноват, то он должен был вызвать его к себе и поговорить по-хорошему. Такое бывает. А не рубить сразу: «Улетел — хорошо, что улетел», «Много говорит — вызову вместо него другого».

Не вызвать Малиновского в сборную — это очень плохо. Для меня Руслан — один из лучших футболистов. Особенно сейчас. Он и в подыгрыше хорош, и в отборе, забивной. У Шевченко была прекрасная сборная. Есть средняя линия — Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко — и уже есть команда.

У Шевченко была хорошая команда, потому что была очень хорошая средняя линия, игроки которой умели и защищаться, и атаковать, и контролировать мяч.

Поэтому, не вызвать Малиновского в сборную Украины — это ошибка. Петраков должен понимать, что в национальной команде нельзя относиться к игрокам, как к молодежи», — считает Сабо.

Источник — 1927.kiev.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Aleksandr Plutakhin
    Aleksandr Plutakhin, 22.09.2021 17:38
    +1
    З таким відношенням до команди, Зинченко та Малиновський нехай залишаються в клубах. І саме головний тренер має ВИКЛЮЧНЕ право формувати її склад, бо він єдиний,хто відповідає за результат. При такому низькому технічному рівні як у більшості гравців збірної резульат може бути тільки тоді, коли усі, хто виходять на поле, будуть "гризти землю". Цього нажаль у обох цих звіздунів не було, а ні під час чемпіонату Європи, а ні у відбіркових іграх. А коментарі на кшалт ЙоСабо...то це більш схоже на відверту дурість тренера-невдахи. І якщо він таки вважає що він тренер і досі, то треба йому нагадати, що головне, чого не можна робити, так це публічно повчати своїх колег. Схоже про це йому не відомо. Ну та то таке...
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    an52
    online
    an52, 22.09.2021 17:05
    +2
    "У Шевченко була хороша команда", але чомусь ця команда набрала тільки 3 очки після 3 матчів відбору
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 22.09.2021 17:00
    +4
    Ждем пресс-конференции Шевы и Сабо перед матчем с Финляндией и Боснией и Герцовиной.
    -
    Думаю, что Петракову нужно меньше объяснять свои решения и больше делать ставку на лояльных и верных ему игроков, чтобы отдавали себя на 120%. А Малиновский, Зинченко и другие немного зазвездились. А на фоне Австрии и Англии - был полный пшик. Далеко им до звезд.
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    johndow
    online
    johndow, 22.09.2021 16:53
    0
    ЙоЙо тут кажется на 100% правым, но только игры расставят все на свои места - вдруг Петраков что-то такое удумал, что поможет выиграть... До матчей пока сидим и ждем чуда - но если его не произойдет, то Петракову я не завидую
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