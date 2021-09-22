Александрия уверенно победила Таврию и вышла в 1/8 финала Кубка Украины

В среду, 22 сентября, состоялся поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором «Александрия» на выезде обыграла симферопольскую «Таврию» со счетом 3:1.
В составе гостей забитыми мячами отметились Рыбалка, Кожушко и Демченко. «Александрия» вышла в 1/8 финала турнира.
«Таврия» — «Александрия» — 1:3
Голы: Барладым, 34, с пенальти — Рыбалка, 2, Кожушко, 25, Демченко, 80, с пенальти
Источник — Sport.ua
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