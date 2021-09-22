22 сентября в 13:00 состоится матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором сыграют «Таврия» и «Александрия».
Игра пройдет на стадионе «Марьяновський» в с. Марьяновка Херсонской обл.
Таврия – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
См. также: видеотрансляция матча на YouTube
Источник — Sport.ua
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