Таврия
0 : 0
Александрия
22.09.2021 13:00

Таврия – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 сентября в 13:00 видеотрансляцию матча Кубка Украины

  • 22.09.2021 05:29
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Таврия – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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22 сентября в 13:00 состоится матч 1/16 финала Кубка Украины, в котором сыграют «Таврия» и «Александрия».

Игра пройдет на стадионе «Марьяновський» в с. Марьяновка Херсонской обл.

Таврия – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

См. также: видеотрансляция матча на YouTube

Источник — Sport.ua

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