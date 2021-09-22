Кадим ХАРРИС: «Очень благодарен тренеру за доверие»

Новичок «Металлиста» Кадим Харрис, отметивший свой дебют в составе «желто-синих» голом в ворота «Десны», по окончании кубкового матча поделился своими впечатлениями.

— Ожидал, что дебютируешь за «Металлист» уже в этом матче?

— Да, у меня была беседа с главным тренером перед игрой. Мы говорили о том, что я выйду, и для меня это стало приятным сюрпризом. Изначально речь шла о плюс-минус 15 минутах, но я получил еще больше игрового времени. За это доверие и за этот шанс очень благодарен главному тренеру. Пока я провел с командой всего несколько тренировок, но шаг за шагом будем прогрессировать и идти вперед.

— Ты долго играл в Англии, где на трибунах всегда много зрителей. Удивила ли тебя атмосфера на харьковском стадионе? Как тебе наши болельщики?

— Да, на родине я играл и в Премьер-лиге, на потрясающих стадионах с прекрасной атмосферой, но то, что было здесь сегодня — это невероятно. Надо сказать, что в Англии из-за ситуации с ковидом болельщикам длительное время вход был запрещен, мы играли при пустых трибунах. Перед подписанием контракта я был на игре с «Полесьем», тогда общался с клубом, мы финализировали детали. Уже тогда я понял, что здесь фантастические болельщики и уникальная атмосфера на стадионе. Я проникся этим уже тогда. Но когда ты сидишь на трибуне — это одно, а на поле — немного другое. И поэтому очень благодарен каждому болельщику, который в этот вечер пришел на стадион. Очень надеюсь, что мы будем радовать их впредь и игрой, и результатом.

— С победой, и успешного сезона тебе!

— (Спрашивает у переводчика, как будет «Thank you» по-русски, затем отвечает.) Cпасибо.