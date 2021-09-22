Кадим ХАРРИС: «Очень благодарен тренеру за доверие»

Новичок «Металлиста» рассказал о своем дебюте в харьковском клубе

  • 22.09.2021 14:10
  • 323 просмотра
  • 0 комментариев
Кадим ХАРРИС: «Очень благодарен тренеру за доверие»
© ФК Металлист. Кадим Харрис

Новичок «Металлиста» Кадим Харрис, отметивший свой дебют в составе «желто-синих» голом в ворота «Десны», по окончании кубкового матча поделился своими впечатлениями.

— Ожидал, что дебютируешь за «Металлист» уже в этом матче?
— Да, у меня была беседа с главным тренером перед игрой. Мы говорили о том, что я выйду, и для меня это стало приятным сюрпризом. Изначально речь шла о плюс-минус 15 минутах, но я получил еще больше игрового времени. За это доверие и за этот шанс очень благодарен главному тренеру. Пока я провел с командой всего несколько тренировок, но шаг за шагом будем прогрессировать и идти вперед.

— Ты долго играл в Англии, где на трибунах всегда много зрителей. Удивила ли тебя атмосфера на харьковском стадионе? Как тебе наши болельщики?
— Да, на родине я играл и в Премьер-лиге, на потрясающих стадионах с прекрасной атмосферой, но то, что было здесь сегодня — это невероятно. Надо сказать, что в Англии из-за ситуации с ковидом болельщикам длительное время вход был запрещен, мы играли при пустых трибунах. Перед подписанием контракта я был на игре с «Полесьем», тогда общался с клубом, мы финализировали детали. Уже тогда я понял, что здесь фантастические болельщики и уникальная атмосфера на стадионе. Я проникся этим уже тогда. Но когда ты сидишь на трибуне — это одно, а на поле — немного другое. И поэтому очень благодарен каждому болельщику, который в этот вечер пришел на стадион. Очень надеюсь, что мы будем радовать их впредь и игрой, и результатом.

— С победой, и успешного сезона тебе!
— (Спрашивает у переводчика, как будет «Thank you» по-русски, затем отвечает.) Cпасибо.

Источник — ФК Металлист

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности