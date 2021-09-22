Шахтер Донецк

22 сентября в Киеве на НСК «Олимпийском» состоится матч за Суперкубок Украины 2021, в котором сыграют «Шахтер» и «Динамо». Начало встречи – в 21:00.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция