Шахтер Донецк

22 сентября в Киеве на НСК «Олимпийском» состоится матч за Суперкубок Украины 2021, в котором сыграют «Шахтер» и «Динамо». Начало встречи – в 21:00.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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