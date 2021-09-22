Шахтер Донецк
0 : 0
Динамо Киев
22.09.2021 21:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 сентября в 21:00 видеотрансляцию матча Кубка Украины

  • 22.09.2021 04:53
  • 30 просмотров
  • 0 комментариев
Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Шахтер Донецк

22 сентября в Киеве на НСК «Олимпийском» состоится матч за Суперкубок Украины 2021, в котором сыграют «Шахтер» и «Динамо». Начало встречи – в 21:00.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
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Источник — Sport.ua

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Опрос
  • Спрогнозируйте исход матча за Суперкубок Украины между командами Шахтер и Динамо, который пройдет 22 сентября в Киеве.
    • 9.4% (11)
      1. Крупная победа Шахтера
    • 16.24% (19)
      2. Минимальная победа Шахтера
    • 2.56% (3)
      3. Победа Шахтера по пенальти
    • 11.11% (13)
      4. Победа Динамо по пенальти
    • 51.28% (60)
      5. Минимальная победа Динамо
    • 9.4% (11)
      6. Крупная победа Динамо
    Результаты опроса Проголосовали — 117
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