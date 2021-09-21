21 сентября состоится матч Кубка Украины, в котором сыграют «Металлист» и «Десна». Начало встречи – в 19:00.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 3».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Металлист – Десна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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