Директор Десны: «Касательно арбитра в матче с Металлистом волнение есть»

Директор «Десны» Игорь Ушарук прокомментировал назначение арбитра Николая Балакина на матч 1/16 финала Кубка Украины против «Металлиста».



«Мы с уважением относимся ко всем арбитров, и надеемся, что в сегодняшнем матче мы совсем не будем говорить об их работе. Что касается назначения именно Николая Балакина, то, скажем так, определенное волнение есть. В прошлом сезоне он работал только на одном нашем матче, но, наверное, самом важном - в заключительном туре чемпионата с «Мариуполем». При счете 1:0 в нашу пользу он удалил Домбровского, просто придумав первую желтую карточку. Результат мы все помним (1:4). Но, повторюсь, надеемся, что в игре победит сильнейший, и мы будем обсуждать только действия игроков и ход матча», - сказал Ушарук.



Матч пройдет в Харькове и начнется в 19:00.

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