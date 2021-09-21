Директор Десны: «Касательно арбитра в матче с Металлистом волнение есть»

Игорь Ушарук вспомнил, что этот судья уже работал на важных матчах черниговского клуба

  • 21.09.2021 13:47
  • 630 просмотров
  • 4 комментария
Директор Десны: «Касательно арбитра в матче с Металлистом волнение есть»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Балакин

Директор «Десны» Игорь Ушарук прокомментировал назначение арбитра Николая Балакина на матч 1/16 финала Кубка Украины против «Металлиста».
 
«Мы с уважением относимся ко всем арбитров, и надеемся, что в сегодняшнем матче мы совсем не будем говорить об их работе. Что касается назначения именно Николая Балакина, то, скажем так, определенное волнение есть. В прошлом сезоне он работал только на одном нашем матче, но, наверное, самом важном - в заключительном туре чемпионата с «Мариуполем». При счете 1:0 в нашу пользу он удалил Домбровского, просто придумав первую желтую карточку. Результат мы все помним (1:4). Но, повторюсь, надеемся, что в игре победит сильнейший, и мы будем обсуждать только действия игроков и ход матча», - сказал Ушарук.
 
Матч пройдет в Харькове и начнется в 19:00.

Металлист — Десна. Прогноз и анонс на матч кубка Украины

Источник — Черниговский спорт

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    zzg77, 21.09.2021 14:09
    0
    Надейся и жди - Ярославский всех купил!!!
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    Primovocatus
    Primovocatus, 21.09.2021 14:00
    0
    ABTO6yC1925, 21.09.2021 13:50
    Хахахахчха..... Начали ныть ещё до матча
    Металл ещё в 1 лиге а у УПЛ уже коленки трясутся
    Он уже наверное репетирует что будет говорить после проигрыша команде 1 лиги....
    В кубковых матчах лиги на втором месте. Рекомендую просматривать результаты кубка Англии и кубка английской лиги.
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    Primovocatus
    Primovocatus, 21.09.2021 13:58
    0
    Только Пасхал!
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    ABTO6yC1925
    online
    ABTO6yC1925, 21.09.2021 13:50
    -6
    Хахахахчха..... Начали ныть ещё до матча
    Металл ещё в 1 лиге а у УПЛ уже коленки трясутся
    Он уже наверное репетирует что будет говорить после проигрыша команде 1 лиги....
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