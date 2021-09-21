ВАЩУК – о невызове Малиновского: «Выбор тренера, он несет ответственность»

Экс-защитник сборной Украины считает, что Александр Петраков поступил так, как считал нужным

  • 21.09.2021 11:43
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ВАЩУК – о невызове Малиновского: «Выбор тренера, он несет ответственность»
© УАФ. Руслан Малиновский

Экс-защитник сборной Украины Владислав Ващук считает, что предстоящие матчи отбора чемпионата мира станут ключевыми для сине-желтых.
 
— Как вы оцените работу главного тренера сборной Украины Александра Петракова в сентябрьских матчах?
— Вполне нормально. Наставник знакомится с командой. Он прекрасно понимает, что на нем ответственность за выход на чемпионат мира.
 
— Назовите тройку лучших футболистов сине-желтых в поединках с Казахстаном и Францией.
— Не стану этого делать хотя бы потому, что с новым наставником во главе, с его новыми требованиями, каждому из исполнителей нужно доказывать свою силу. Кто-то лучше сыграл с Казахстаном, кто-то — с Францией. Нужно, чтобы прошло чуть больше времени.  
 
— Кто, наш взгляд, является главным конкурентом сборной Украины в борьбе за второе место в группе?
— Ситуация в нашей группе очень запутанная. На второе место, считаю, претендует четыре команды. Не стоит списывать со счетом сборную Казахстана, которая имеет характер, учитывая ее недавние матчи против Украины и Боснии и Герцеговины.
 
— Сколько очков возьмет наша национальная команда в октябрьских матчах с финнами и боснийцами?
— Без преувеличения, эти матчи станут ключевыми для сборной Украины. В сентябре в поединке с Казахстаном мы потеряли, а с Францией — нашли. Однако сейчас любая потеря очков может аукнуться на финише турнира. Отступать некуда.
 
— Как вы прокомментируете невызов Руслана Малиновского на предстоящий сбор?
— Состав определяет главный тренер. Это его выбор. Он несет ответственность за игру и за результат. Сегодня у нас стало модным обсуждать решения тренеров, слова игроков. Футболисты не имеют права выдавать в эфир, что им нравится или не нравится. Меня всегда учили, что если наставник сказал или решил, это закон. Президент спрашивает с наставника, а не с игроков, – сказал Ващук.

Следующие матчи отбора сборная Украины проведет против Финляндии на выезде (09.10) и против Боснии и Герцеговины дома (12.10).
 

Источник — zbirna.com

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