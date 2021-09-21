Французские СМИ: «Месси больше не влияет на ход матчей»

Аргентинец столкнулся с критикой в свой адрес

  • 21.09.2021 11:18
  • 2966 просмотров
  • 6 комментариев
Французские СМИ: «Месси больше не влияет на ход матчей»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Французское издание Le Parisien жестко высказалось об игре форварда ПСЖ Лионеля Месси в матче 6-го тура Лиги 1 против «Лиона» (2:1).

Напомним, аргентинец был заменен во втором тайме. Месси отказался пожать руку Маурисио Почеттино, когда проходил мимо тренера к скамейке парижан. 

Газета пишет, что Лео больше не является игроком, который в одиночку способен влиять на исход матчей.

«Месси увядает. Он опускает голову всё ниже и ниже, он ходит пешком по полю и больше не влияет на ход матчей», - пишет издание.

Ранее сообщалось, что Почеттино заменил Месси из-за повреждения у игрока.

Источник — Le Parisien

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Slevin
    online
    Slevin, 21.09.2021 12:29
    +2
    всё фигня.
    Момнеты были, крестовина была, в этот раз не повезло, но видя игру - понимаешь что голы прийдут
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    Fender
    Fender, 21.09.2021 12:06
    -2
    На этого бездаря просто не играет вся команда, это же не Барселона - это ПСЖ с тренером у которого есть яйца.
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    norma_zap
    norma_zap, 21.09.2021 12:06
    0
    Ukraine_Kiev_Fan, 21.09.2021 11:35
    Ну этих двух матчей хватило, чтобы уивдеть как он пешком ходит. Не оправдывай его. Дело не в забитых голах
    Он и в Барсе уже давно пешком ходил, но всё равно был ключевой фигурой, действительно прежде чем критиковать и хоронить его, как звезду, нужно дать время на адаптацию. А там увидим, захочет - забегает.
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    Ukraine_Kiev_Fan
    Ukraine_Kiev_Fan, 21.09.2021 11:35
    -1
    Barsa_che, 21.09.2021 11:32
    Что бы делать какие то выводы, нужно дать отыграть Месси, хотя бы пол сезона. Месси сыграл в чемпионате 2 неполных матча, в одном - 25 минут, в другом - 75 минут и 1 матч в лиге чемпионов. Во всех матчах создавал голевые моменты, в двух матчах, с Лионом и Брюгге, попал в крестовину. Но нужно понимать элементарные вещи, новый чемпионат, новая клманда, необходимо какое то время, вот и все.
    Ну этих двух матчей хватило, чтобы уивдеть как он пешком ходит. Не оправдывай его. Дело не в забитых голах
    Ссылка
    johndow
    online
    johndow, 21.09.2021 11:33
    0
    Увядает бюджет ПСЖ на зарплаты мегазвездам, которые еле выигрывают у скромных команд, да и то не у всех
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    Barsa_che
    Barsa_che, 21.09.2021 11:32
    +3
    Что бы делать какие то выводы, нужно дать отыграть Месси, хотя бы пол сезона. Месси сыграл в чемпионате 2 неполных матча, в одном - 25 минут, в другом - 75 минут и 1 матч в лиге чемпионов. Во всех матчах создавал голевые моменты, в двух матчах, с Лионом и Брюгге, попал в крестовину. Но нужно понимать элементарные вещи, новый чемпионат, новая клманда, необходимо какое то время, вот и все.
    Ссылка
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