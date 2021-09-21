Французские СМИ: «Месси больше не влияет на ход матчей»

Французское издание Le Parisien жестко высказалось об игре форварда ПСЖ Лионеля Месси в матче 6-го тура Лиги 1 против «Лиона» (2:1).
Напомним, аргентинец был заменен во втором тайме. Месси отказался пожать руку Маурисио Почеттино, когда проходил мимо тренера к скамейке парижан.
Газета пишет, что Лео больше не является игроком, который в одиночку способен влиять на исход матчей.
«Месси увядает. Он опускает голову всё ниже и ниже, он ходит пешком по полю и больше не влияет на ход матчей», - пишет издание.
Ранее сообщалось, что Почеттино заменил Месси из-за повреждения у игрока.
Источник — Le Parisien
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