Французские СМИ: «Месси больше не влияет на ход матчей»

Французское издание Le Parisien жестко высказалось об игре форварда ПСЖ Лионеля Месси в матче 6-го тура Лиги 1 против «Лиона» (2:1).

Напомним, аргентинец был заменен во втором тайме. Месси отказался пожать руку Маурисио Почеттино, когда проходил мимо тренера к скамейке парижан.

Газета пишет, что Лео больше не является игроком, который в одиночку способен влиять на исход матчей.

«Месси увядает. Он опускает голову всё ниже и ниже, он ходит пешком по полю и больше не влияет на ход матчей», - пишет издание.

Ранее сообщалось, что Почеттино заменил Месси из-за повреждения у игрока.