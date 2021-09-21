Стало известно, почему Почеттино заменил Месси

Аргентинский футболист получил ушиб

  • 21.09.2021 03:54
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Стало известно, почему Почеттино заменил Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6 тура Лиги 1 между ПСЖ и «Лионом» (2:1) форвард Лионель Месси был заменен во втором тайме. Аргентинец отказался пожать руку Маурисио Почеттино, когда проходил мимо тренера к скамейке парижан. 

Как сообщает Get French Football News, наставник ПСЖ заменил футболиста из-за того, что тот ранее получил ушиб левого колена. Решение было принято из-за плотного графика игр.

Месси прибыл на утреннюю тренировку после матча, хромая. Футболист восстанавливался и не тренировался с командой.

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Источник — Get French Football

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