Стало известно, почему Почеттино заменил Месси

В матче 6 тура Лиги 1 между ПСЖ и «Лионом» (2:1) форвард Лионель Месси был заменен во втором тайме. Аргентинец отказался пожать руку Маурисио Почеттино, когда проходил мимо тренера к скамейке парижан.

Как сообщает Get French Football News, наставник ПСЖ заменил футболиста из-за того, что тот ранее получил ушиб левого колена. Решение было принято из-за плотного графика игр.

Месси прибыл на утреннюю тренировку после матча, хромая. Футболист восстанавливался и не тренировался с командой.