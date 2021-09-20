Во вторник, 21 сентября, состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины «Металлист» — «Десна».
Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
«Металлист» — «Десна». Прогноз и анонс на матч Кубка Украины.
В прямом эфире поединок «Металлист» — «Десна» покажет телеканал «Футбол 3».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» — «Десна».
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Источник — Sport.ua
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