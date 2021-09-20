Криштиану РОНАЛДУ: «Вместе мы сильнее!»

36-летний бомбардир «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о победе над «Вест Хэмом» (2:1) в поединке 5-го тура АПЛ.
«Вместе мы сильнее! Спасибо всем за поддержку!», — написал Криштиану после матча.
Роналду вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» и провел полный матч, отметившись забитым голом на 35-й минуте.
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