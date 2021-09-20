Криштиану РОНАЛДУ: «Вместе мы сильнее!»

Футболист «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:1)

  • 20.09.2021 20:40
  • 482 просмотра
  • 2 комментария
Криштиану РОНАЛДУ: «Вместе мы сильнее!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний бомбардир «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о победе над «Вест Хэмом» (2:1) в поединке 5-го тура АПЛ.

«Вместе мы сильнее! Спасибо всем за поддержку!», — написал Криштиану после матча.

Роналду вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» и провел полный матч, отметившись забитым голом на 35-й минуте.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
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    lenares85
    lenares85, 20.09.2021 21:05
    0
    Олександр Ковальов, 20.09.2021 20:58
    А як там гном?
    обиделся что заменили
    Ссылка
    Олександр Ковальов
    Олександр Ковальов, 20.09.2021 20:58
    0
    А як там гном?
    Ссылка
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