Криштиану РОНАЛДУ: «Вместе мы сильнее!»

36-летний бомбардир «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о победе над «Вест Хэмом» (2:1) в поединке 5-го тура АПЛ.

«Вместе мы сильнее! Спасибо всем за поддержку!», — написал Криштиану после матча.

Роналду вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» и провел полный матч, отметившись забитым голом на 35-й минуте.