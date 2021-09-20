Кирилл ДРИШЛЮК: «Судья в конце матча помог Динамо»

22-летний украинский полузащитник «Александрии» Кирилл Дришлюк высказался о матче УПЛ с «Динамо» (0:1).
«Конечно, результат не такой, какой бы мы хотели видеть. Нас и ничья устраивала. Мне кажется, все шло к этому. «Динамо» нужны были очки, и судья в конце матча им помог. Это уже обсуждать трудно, есть эксперты, которые разбирают эти моменты.
Пенальти? Мне кажется, что на последней минуте матча такой пенальти ставить нельзя, это не стопроцентное нарушение было. Но это мое мнение. Судья решил поставить пенальти. Однако, я считаю, что такой пенальти точно не надо ставить на последней минуте», — отметил Дришлюк.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Что за бред они все городят ?-
Откуда вообще эта ахинея про конец матча взялась
Только что стало известно от неизвестного источника, что текущий счёт в Приватбанке Сергея Александровича Рыбалко пополнился на 30-ть серебрянников от Bank of Cyprus.
Что за бред они все городят ?-
Откуда вообще эта ахинея про конец матча взялась
Заваливать игрока в штрафной нельзя. А ставить пенальти можно и в начале матча и в конце
Только что стало известно от неизвестного источника, что текущий счёт в Приватбанке Сергея Александровича Рыбалко пополнился на 30-ть серебрянников от Bank of Cyprus.
Только что стало известно от неизвестного источника, что текущий счёт в Приватбанке Сергея Александровича Рыбалко пополнился на 30-ть серебрянников от Bank of Cyprus.
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