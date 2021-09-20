Кирилл ДРИШЛЮК: «Судья в конце матча помог Динамо»

Футболист «Александрии» рассказал о поражении от киевской команды (0:1)

  • 20.09.2021 19:54
  • 1882 просмотра
  • 16 комментариев
Кирилл ДРИШЛЮК: «Судья в конце матча помог Динамо»
© ФК Александрия. Кирилл Дришлюк

22-летний украинский полузащитник «Александрии» Кирилл Дришлюк высказался о матче УПЛ с «Динамо» (0:1).

«Конечно, результат не такой, какой бы мы хотели видеть. Нас и ничья устраивала. Мне кажется, все шло к этому. «Динамо» нужны были очки, и судья в конце матча им помог. Это уже обсуждать трудно, есть эксперты, которые разбирают эти моменты.

Пенальти? Мне кажется, что на последней минуте матча такой пенальти ставить нельзя, это не стопроцентное нарушение было. Но это мое мнение. Судья решил поставить пенальти. Однако, я считаю, что такой пенальти точно не надо ставить на последней минуте», — отметил Дришлюк.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Игорь Авто
    Игорь Авто, 20.09.2021 21:12
    0
    Володимир Ляшенко, 20.09.2021 21:02
    Та да, я где-то вчера читал о версии,что Рыбалку как экс-динамовца тупо купили, чтобы он спецом нарушил правила в своей штрафной. Случай подвернулся ему только на 97 минуте.
    тебя ещё читать научили а я думал что стен газета это обосцанный забор твой где ты бутылки собираешь не смеши гусяра ты восточная подзалупная
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 20.09.2021 21:11
    +2
    Володимир Ляшенко, 20.09.2021 21:02
    Та да, я где-то вчера читал о версии,что Рыбалку как экс-динамовца тупо купили, чтобы он спецом нарушил правила в своей штрафной. Случай подвернулся ему только на 97 минуте.
    Вадо ты старый брехун. Ты где-то читал и то что я за Монако и гент топил. Где ссылка? Твоей писанине верить, себя не уважать
    Ссылка
    lenares85
    lenares85, 20.09.2021 21:11
    +3
    Funny____Cat, 20.09.2021 20:57
    А есть что то правилах, что в конце матча фол это не фол ?
    Что за бред они все городят ?-
    Откуда вообще эта ахинея про конец матча взялась
    это юный эксперт с Александрии прожженый игрок выдумал новые правила, по ним и на первых минутах нельзя а только в серединке
    Ссылка
    a.fedorenko1953
    online
    a.fedorenko1953, 20.09.2021 21:07
    -4
    psv970, 20.09.2021 20:18
    что бы он сказал если бы это было в другую сторону
    А в другую сторону не поставят, особенно на последних минутах. Кто же им поставит, ведь это же памят ...., т.е. ....динама!
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 20.09.2021 21:02
    -5
    --smart--Forever, 20.09.2021 20:42
    Срочная новость!!!
    Только что стало известно от неизвестного источника, что текущий счёт в Приватбанке Сергея Александровича Рыбалко пополнился на 30-ть серебрянников от Bank of Cyprus.
    Та да, я где-то вчера читал о версии,что Рыбалку как экс-динамовца тупо купили, чтобы он спецом нарушил правила в своей штрафной. Случай подвернулся ему только на 97 минуте.
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.09.2021 20:57
    +1
    А есть что то правилах, что в конце матча фол это не фол ?
    Что за бред они все городят ?-
    Откуда вообще эта ахинея про конец матча взялась
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 20.09.2021 20:53
    +3
    Я так понял, что в конце матча для этого шпицалиста правила должны быть совсем другими, чем для середины матча. Раз другие правила, тогда надо было назначить два пеналя в ворота Александрии. Один, за то, что Гармаша держали за футболку, а другой за то, что Гармаша в спину толкали.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 20.09.2021 20:49
    0
    Кирилл, ты мал и глуп и не ведал больших....
    Заваливать игрока в штрафной нельзя. А ставить пенальти можно и в начале матча и в конце
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    zzg77
    online
    zzg77, 20.09.2021 20:47
    0
    На последней минуте с Ингульцом уже не поставили явный пенальти!!! И никто особо не возмущался, как сейчас.
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 20.09.2021 20:45
    0
    --smart--Forever, 20.09.2021 20:42
    Срочная новость!!!
    Только что стало известно от неизвестного источника, что текущий счёт в Приватбанке Сергея Александровича Рыбалко пополнился на 30-ть серебрянников от Bank of Cyprus.
    Внимательно следи за счетом Пятова. Его тоже не обидят после СК.
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 20.09.2021 20:42
    -5
    Срочная новость!!!
    Только что стало известно от неизвестного источника, что текущий счёт в Приватбанке Сергея Александровича Рыбалко пополнился на 30-ть серебрянников от Bank of Cyprus.
    Ссылка
    Олександр Ковальов
    Олександр Ковальов, 20.09.2021 20:39
    +3
    Хто такий " коце матчу"? Можжа кацо?
    Ссылка
    gajvir
    gajvir, 20.09.2021 20:36
    +6
    Інтерв"ю футболістів Олександрії, тренера Олександрії, спордиректора Олександрії... Чекаємо продовження - інтерв"ю масажистів, охоронників, шоферів, поварів клубу. Ще ж 2 дні до матчу з Шахтарем )))))
    Ссылка
    u6464u
    u6464u, 20.09.2021 20:28
    -9
    это такой момент создали доброжелатели футбола который убивает этот футбол на корню, мозги б купили вы себе решалы укр.футбола.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 20.09.2021 20:20
    +8
    Рыбалка а не судья...уложил Гармаша на газон...судья только констатировал...
    Ссылка
    psv970
    psv970, 20.09.2021 20:18
    +5
    что бы он сказал если бы это было в другую сторону
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