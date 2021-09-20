Кирилл ДРИШЛЮК: «Судья в конце матча помог Динамо»

22-летний украинский полузащитник «Александрии» Кирилл Дришлюк высказался о матче УПЛ с «Динамо» (0:1).

«Конечно, результат не такой, какой бы мы хотели видеть. Нас и ничья устраивала. Мне кажется, все шло к этому. «Динамо» нужны были очки, и судья в конце матча им помог. Это уже обсуждать трудно, есть эксперты, которые разбирают эти моменты.

Пенальти? Мне кажется, что на последней минуте матча такой пенальти ставить нельзя, это не стопроцентное нарушение было. Но это мое мнение. Судья решил поставить пенальти. Однако, я считаю, что такой пенальти точно не надо ставить на последней минуте», — отметил Дришлюк.