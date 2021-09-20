Первая лига. Нива Тернополь на выезде обыграла Ужгород

Сегодня «Нива» Тернополь в заключительном матче девятого тура Первой лиги на выезде обыграла «Ужгород» со счетом 2:0. Оба гола подопечные Игоря Климовского забили в течение трех минут – на 68-й и 71-й минутах.
«Ужгород» - «Нива» - 0:2
Голы: Кисленко 68, Зинь 71
Благодаря этой победе «Нива» набрала 15 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Ужгород» остается последним всего с 1 баллом в 9 матчах.
Вчера «Олимпик» на выезде обыграл «Агробизнес».
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Источник — Sport.ua
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