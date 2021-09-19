Первая лига. Олимпик на выезде обыграл Агробизнес

Сегодня «Олимпик» Донецк в матче девятого тура Первой лиги на выезде обыграл «Агробизнес». Победу гостям принес дубль Максима Прядуна.
«Агробизнес» - «Олимпик» - 0:2
Голы: Прядун 12, 90
Ранее «Подолье» дома разгромило «Кремень» - 4:1.
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Источник — Sport.ua
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