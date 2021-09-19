Первая лига. Подолье дома разгромило Кремень

Сегодня «Подолье» в матче девятого тура Первой лиги дома разгромило «Кремень» - 4:1. При этом все голы в матче были забиты в период между 52-й и 78-й минутами.

«Подолье» - «Кремень» - 4:1

Голы: Костенко 52, Прихна 67, Карпенко 74, Савошко 78 – Панчишин 62

Вчера «Прикарпатье» сумело отобрать очки у «Кривбасса».

Турнирная таблица Первой лиги

Обзор матча: