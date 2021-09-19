Первая лига. Подолье дома разгромило Кремень

Сегодня «Подолье» в матче девятого тура Первой лиги дома разгромило «Кремень» - 4:1. При этом все голы в матче были забиты в период между 52-й и 78-й минутами.
«Подолье» - «Кремень» - 4:1
Голы: Костенко 52, Прихна 67, Карпенко 74, Савошко 78 – Панчишин 62
Вчера «Прикарпатье» сумело отобрать очки у «Кривбасса».
Обзор матча:
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Савошко (Подолье).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Карпенко (Подолье).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Прихна (Подолье).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Орест Панчишин (Кремень).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Костенко (Подолье).
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Источник — Sport.ua
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