9-й тур
Подолье
4 : 1
Кремень
19.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первая лига. Подолье дома разгромило Кремень

Уверенная победа команды из Хмельницкого

  • 19.09.2021 15:29
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Первая лига. Подолье дома разгромило Кремень
© ФК Подолье

Сегодня «Подолье» в матче девятого тура Первой лиги дома разгромило «Кремень» - 4:1. При этом все голы в матче были забиты в период между 52-й и 78-й минутами.

«Подолье» - «Кремень» - 4:1
Голы: Костенко 52, Прихна 67, Карпенко 74, Савошко 78 – Панчишин 62

Вчера «Прикарпатье» сумело отобрать очки у «Кривбасса».

Турнирная таблица Первой лиги

Обзор матча:

События матча
78' ГОЛ ! Мяч забил Владимир Савошко (Подолье).
74' ГОЛ ! Мяч забил Игорь Карпенко (Подолье).
67' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Прихна (Подолье).
62' ГОЛ ! Мяч забил Орест Панчишин (Кремень).
52' ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Костенко (Подолье).
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Источник — Sport.ua

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