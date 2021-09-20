Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Малиновский – весомая потеря для сборной Украины»

Украинский футболист – о конфликте между Малиновским и Петраковым

  • 20.09.2021 16:51
  • 890 просмотров
  • 6 комментариев
Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Малиновский – весомая потеря для сборной Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Экс-полузащитник сборной Украины Дмитрий Гречишкин, который сейчас выступает за турецкий «Генчлербирлиги», прокомментировал конфликт между Русланом Малиновским и Александром Петраковым, результатом которого стал невызов хавбека «Аталанты» на октябрьские матчи сборной Украины:

«Я соглашаюсь со многими, что не надо было это выносить на всеобщее обозрение, а решить это внутри сборной. Сейчас это много обсуждают, а еще Малиновского не вызывали в сборную, то еще больше будут. Трудно комментировать.

По-хорошему надо было разобраться вдвоем, созвониться и все наладить. У нас есть главный тренер и это его выбор и право. Малиновский - весомая потеря для сборной Украины, он очень важный игрок для нашей главной команды».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 20.09.2021 17:31
    +1
    johndow, 20.09.2021 17:14
    Соглашусь, но только если сборная сыграет успешно эти матчи. Если нет - Петракову этот невызов припомнят 100%
    Шева проср.. початок турніру.
    Петракову зібрали команду менш ніж за дві доби до матчу з казахами.
    Маліна приїхав в збірну з короною.
    І за це все віддувається Петраков
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 20.09.2021 17:25
    -1
    хто таке зараз оцей Гречішкін? Консультант по "околовсячєскім" питанням?
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    Maks Shou
    Maks Shou, 20.09.2021 17:16
    +1
    Чомусь палає в одній всім відомій стороні. Чомусь говорять екс представники вихідці з одного клубу. Хто з них має хоть якесь відношення до тренерського складу збірної на сьогодняшній день? То нехай розкажуть тоді ці шарікови, який план у збірної на найближчу гру.
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    johndow
    online
    johndow, 20.09.2021 17:14
    +1
    Ёкарный Бабай, 20.09.2021 17:09
    Но незаменимых нет, если Петраков посчитал, что справится без него, то почему бы и нет? Хоть всю команду пусть распустит в конце концов. Отвечать все равно ему. Только это будет 4 матч сборной и рассказывать бредни про то, что было мало времени, и то, что Шева просрал отбор и теперь Петраков его просто доигрывает, уже не катит. В сборной всегда мало времени и идти туда не стоило, если не уверен в результате.
    Соглашусь, но только если сборная сыграет успешно эти матчи. Если нет - Петракову этот невызов припомнят 100%
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 20.09.2021 17:09
    +1
    Но незаменимых нет, если Петраков посчитал, что справится без него, то почему бы и нет? Хоть всю команду пусть распустит в конце концов. Отвечать все равно ему. Только это будет 4 матч сборной и рассказывать бредни про то, что было мало времени, и то, что Шева просрал отбор и теперь Петраков его просто доигрывает, уже не катит. В сборной всегда мало времени и идти туда не стоило, если не уверен в результате.
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    Cheyl Sonnen
    Cheyl Sonnen, 20.09.2021 17:09
    0
    каждому ноунейму дают слово, но ни один тренер упл не выразился против. обычному болельщику кажется что это потеря, а тренера понимают что он не нужен под схему Петракова. ну не должна сборная подстраиваться под одного футболиста, который с переменным успехом выступает в Серии А.
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