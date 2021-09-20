Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Малиновский – весомая потеря для сборной Украины»

Экс-полузащитник сборной Украины Дмитрий Гречишкин, который сейчас выступает за турецкий «Генчлербирлиги», прокомментировал конфликт между Русланом Малиновским и Александром Петраковым, результатом которого стал невызов хавбека «Аталанты» на октябрьские матчи сборной Украины:
«Я соглашаюсь со многими, что не надо было это выносить на всеобщее обозрение, а решить это внутри сборной. Сейчас это много обсуждают, а еще Малиновского не вызывали в сборную, то еще больше будут. Трудно комментировать.
По-хорошему надо было разобраться вдвоем, созвониться и все наладить. У нас есть главный тренер и это его выбор и право. Малиновский - весомая потеря для сборной Украины, он очень важный игрок для нашей главной команды».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Петракову зібрали команду менш ніж за дві доби до матчу з казахами.
Маліна приїхав в збірну з короною.
І за це все віддувається Петраков
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