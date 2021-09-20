Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Невызов Малиновского? Нелогично, эгоистично, глупо»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко у себя в Твиттере прокомментировал решение Александра Петракова не вызвать Руслана Малиновского на октябрьские матчи национальной команды:

«Долго пытался понять логику Петракова. И не могу понять, почему не вызван Малиновский.

Играет в топ чемпионате, в конфликтах замечен не был, профессионал. Тренер должен объяснить, как игроку, так и общественности, своё решение. Нелогично, эгоистично, глупо».