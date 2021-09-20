Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Невызов Малиновского? Нелогично, эгоистично, глупо»

Экс-игрок сборной Украины – о решении Александра Петракова

  • 20.09.2021 15:14
  • 316 просмотров
  • 3 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Невызов Малиновского? Нелогично, эгоистично, глупо»
© Instagram. Евгений Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко у себя в Твиттере прокомментировал решение Александра Петракова не вызвать Руслана Малиновского на октябрьские матчи национальной команды:

«Долго пытался понять логику Петракова. И не могу понять, почему не вызван Малиновский.

Играет в топ чемпионате, в конфликтах замечен не был, профессионал. Тренер должен объяснить, как игроку, так и общественности, своё решение. Нелогично, эгоистично, глупо».

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Источник — Twitter

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 20.09.2021 15:25
    +2
    Обижающийся из Бергамо, 20.09.2021 15:17
    Долго пытался понять логику Шевченко о не вызове Буяльского, играл стабильно в конфликтах не был замечен, проффесионал.
    Шевченко должен был объяснить не вызов Буяльского на игры с 2019 по 2021 год.
    Да Евгений ?????.
    Евгений Левченко написал в Твиттере: «Посмотрел список сборной Украины. Как по мне, Буяльский должен быть в любом случае в расширенном списке».
    5 марта наставник сборной Украины обнародовал список футболистов, которые вызваны на первые матчи квалификации ЧМ-2022.
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    Обижающийся из Бергамо, 20.09.2021 15:17
    -2
    Долго пытался понять логику Шевченко о не вызове Буяльского, играл стабильно в конфликтах не был замечен, проффесионал.
    Шевченко должен был объяснить не вызов Буяльского на игры с 2019 по 2021 год.
    Да Евгений ?????.
    Ссылка
    johndow
    online
    johndow, 20.09.2021 15:14
    0
    Как мне бы ни был симпатичен Петраков после юношеского ЧМ, но тут согласен с Левченко
    Ссылка
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