Эдуард СОБОЛЬ: «В сборной все смотрят в будущее с позитивом»

Защитник сборной Украины – о настроении в команде

  • 20.09.2021 13:20
  • 193 просмотра
  • 0 комментариев
Эдуард СОБОЛЬ: «В сборной все смотрят в будущее с позитивом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Защитник «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь рассказал о настроении в национальной команде после сентябрьских матчей, а также поделился мнением о новой тактической схеме Александра Петракова.

«Настроение в сборной было двоякое, потому что не получилось добыть тот результат, который хотелось бы. Но все еще впереди, у нас есть шансы. Все смотрят в будущее с позитивом. Думаю, что следующий сбор будет показательным.

Схема Петракова для меня не новая, потому что мы использовали ее в Брюгге, и я играл пятым атакующим защитником. Я комфортно чувствую себя при этой тактике. Я работал с Петраковым, знаю его лично и его требования», - сказал Соболь.

Напомним, что в сентябре наша сборная провела три поединка. Подопечные Петракова сыграли вничью 2:2 с Казахстаном и 1:1 с Францией в рамках отбора ЧМ-2022, а также расписали мировую 1:1 в контрольном матче с Чехией.

Читайте также: Эдуард СОБОЛЬ: «Ради такой атмосферы хочется играть в футбол»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности