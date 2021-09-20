Эдуард СОБОЛЬ: «В сборной все смотрят в будущее с позитивом»

Защитник «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь рассказал о настроении в национальной команде после сентябрьских матчей, а также поделился мнением о новой тактической схеме Александра Петракова.

«Настроение в сборной было двоякое, потому что не получилось добыть тот результат, который хотелось бы. Но все еще впереди, у нас есть шансы. Все смотрят в будущее с позитивом. Думаю, что следующий сбор будет показательным.

Схема Петракова для меня не новая, потому что мы использовали ее в Брюгге, и я играл пятым атакующим защитником. Я комфортно чувствую себя при этой тактике. Я работал с Петраковым, знаю его лично и его требования», - сказал Соболь.

Напомним, что в сентябре наша сборная провела три поединка. Подопечные Петракова сыграли вничью 2:2 с Казахстаном и 1:1 с Францией в рамках отбора ЧМ-2022, а также расписали мировую 1:1 в контрольном матче с Чехией.

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