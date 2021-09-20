Эдуард СОБОЛЬ: «Ради такой атмосферы хочется играть в футбол»

Защитник «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь поделился мнением о матче своей команды против ПСЖ в рамках первого тура Лиги чемпионов.

Напомним, что в этом поединке бельгийский клуб неожиданно отобрал очки у звездных парижан, сыграв вничью 1:1.

«Эмоции от матча против ПСЖ только положительные, потому что против такой команды получилось добыть хороший результат. Находиться на поле с такими игроками как Месси - одно удовольствие. Но я больше старался концентрироваться на своей игре и на игре команды. Достигли результата с ПСЖ за счет дисциплины, самоотдачи, желания. Верили, что сможем добыть результат. Старались компактно играть в обороне и ловить ПСЖ на контратаках.

Конечно, я был доволен тем, что удалось отдать голевую передачу, но самое главное - результат и то, как команда провела эту игру и выложилась на поле. Сейчас в Бельгии у команды очень положительная пресса, но звезд с неба никто не хватает, все реалисты. Понимаем, что у нас очень тяжелая группа и будем двигаться от игры к игре. В городе был настоящий праздник, а атмосфера на стадионе была такой, ради которой и хочется играть в футбол», - сказал Соболь.