Эдуард СОБОЛЬ: «Ради такой атмосферы хочется играть в футбол»

Защитник «Брюгге» – о ничьей с ПСЖ

  • 20.09.2021 11:40
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Эдуард СОБОЛЬ: «Ради такой атмосферы хочется играть в футбол»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Защитник «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь поделился мнением о матче своей команды против ПСЖ в рамках первого тура Лиги чемпионов.

Напомним, что в этом поединке бельгийский клуб неожиданно отобрал очки у звездных парижан, сыграв вничью 1:1.

«Эмоции от матча против ПСЖ только положительные, потому что против такой команды получилось добыть хороший результат. Находиться на поле с такими игроками как Месси - одно удовольствие. Но я больше старался концентрироваться на своей игре и на игре команды. Достигли результата с ПСЖ за счет дисциплины, самоотдачи, желания. Верили, что сможем добыть результат. Старались компактно играть в обороне и ловить ПСЖ на контратаках.

Конечно, я был доволен тем, что удалось отдать голевую передачу, но самое главное - результат и то, как команда провела эту игру и выложилась на поле. Сейчас в Бельгии у команды очень положительная пресса, но звезд с неба никто не хватает, все реалисты. Понимаем, что у нас очень тяжелая группа и будем двигаться от игры к игре. В городе был настоящий праздник, а атмосфера на стадионе была такой, ради которой и хочется играть в футбол», - сказал Соболь.

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Источник — Футбол 1/2/3

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