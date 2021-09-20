В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на выезде проиграл «Брайтону» со счетом 1:2.
События матча
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
|35'
|ГОЛ ! С пенальти забил Неаль Мопе (Брайтон).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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