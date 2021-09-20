Тьерри АНРИ: «Мы не знаем, что Месси и Почеттино говорят друг другу»

Эксперт высказался об инциденте в ПСЖ

  • 20.09.2021 10:08
  • 831 просмотр
  • 1 комментарий
Тьерри АНРИ: «Мы не знаем, что Месси и Почеттино говорят друг другу»
© Twitter

Известный в прошлом футболист, бывший нападающий «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал эпизод в матче 6-го тура Лиги 1 между ПСЖ и «Лионом» (2:1).

Напомним, на 76-й минуте тренера парижан Маурисио Почеттино заменил Лионеля Месси, который не пожал руку наставнику.

«Удивлен ли я? Да нет, не совсем. Меня это не удивляет. Может, Месси не хотел уходить с поля. Мы не знаем, что они говорят друг другу. Он определенно хотел остаться на поле, чтобы забить. Но голы придут, придут незаметно. Даже лучшему игроку в мире требуется время, чтобы адаптироваться», — сказал Анри.

Читайте также: Маурисио ПОЧЕТТИНО о замене Месси: «Тренер нужен, чтобы принимать решения».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Get French Football News

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Saar
    Saar, 20.09.2021 10:17
    0
    Адаптуватись...
    Роналду:" Ні, не чув" .
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности