Тьерри АНРИ: «Мы не знаем, что Месси и Почеттино говорят друг другу»

Известный в прошлом футболист, бывший нападающий «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал эпизод в матче 6-го тура Лиги 1 между ПСЖ и «Лионом» (2:1).

Напомним, на 76-й минуте тренера парижан Маурисио Почеттино заменил Лионеля Месси, который не пожал руку наставнику.

«Удивлен ли я? Да нет, не совсем. Меня это не удивляет. Может, Месси не хотел уходить с поля. Мы не знаем, что они говорят друг другу. Он определенно хотел остаться на поле, чтобы забить. Но голы придут, придут незаметно. Даже лучшему игроку в мире требуется время, чтобы адаптироваться», — сказал Анри.

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