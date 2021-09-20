Рейтинг WTA. Крейчикова дебютирует в топ-5, приблизившись к Свитолиной

Наоми Осака и София Кенин теряют позиции

  • 20.09.2021 10:05
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Рейтинг WTA. Крейчикова дебютирует в топ-5, приблизившись к Свитолиной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

На прошлой неделе у женщин состоялись два турнира категории WTA 250. В Люксембурге победу одержала 18-летняя датчанка Клара Таусон, она обновила свой лучший результат в рейтинге, поднявшись на 52-е место.
 
В Портороже свой дебютный титул добыла итальянка Жасмин Паолини, она также может похвастаться персональным рекордом (64).
 
В первой десятке произошло сразу несколько изменений, но связаны они больше с тем, что у теннисисток забрали очки за турниры двухлетней давности, которые после этого не проводились. Наоми Осака потеряла рейтинговые баллы за победу на соревнованиях в Осаке, а София Кенин – за титул в Гуанчжоу. Также на этой неделе отнимают очки за прошлогодний осенний розыгрыш турнира в Риме, если в этом году весной их не удалось компенсировать.
 
В результате всех действий чешка Барбора Крейчикова поднялась в первую пятерку и располагается вслед за украинкой Элиной Свитолиной. Также свой личный рекорд обновила полька Ига Свёнтек.

Топ-10 рейтинга WTA 


 
Что касается украинок, то наши первые три ракетки остались при своих, Катарина Завацкая опустилась на десять позиций, Катерина Козлова добавила четыре строчки. У остальных изменения незначительные.

Украинки в рейтинге WTA


 
В Чемпионской гонке изменений не произошло, лучшие теннисистки на этой неделе отдыхали. Свитолина продолжает претендовать на участие в Итоговом турнире, сейчас она занимает 13-е место.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Источник — Sport.ua

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