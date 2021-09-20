Рейтинг WTA. Крейчикова дебютирует в топ-5, приблизившись к Свитолиной

На прошлой неделе у женщин состоялись два турнира категории WTA 250. В Люксембурге победу одержала 18-летняя датчанка Клара Таусон, она обновила свой лучший результат в рейтинге, поднявшись на 52-е место.



В Портороже свой дебютный титул добыла итальянка Жасмин Паолини, она также может похвастаться персональным рекордом (64).



В первой десятке произошло сразу несколько изменений, но связаны они больше с тем, что у теннисисток забрали очки за турниры двухлетней давности, которые после этого не проводились. Наоми Осака потеряла рейтинговые баллы за победу на соревнованиях в Осаке, а София Кенин – за титул в Гуанчжоу. Также на этой неделе отнимают очки за прошлогодний осенний розыгрыш турнира в Риме, если в этом году весной их не удалось компенсировать.



В результате всех действий чешка Барбора Крейчикова поднялась в первую пятерку и располагается вслед за украинкой Элиной Свитолиной. Также свой личный рекорд обновила полька Ига Свёнтек.

Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то наши первые три ракетки остались при своих, Катарина Завацкая опустилась на десять позиций, Катерина Козлова добавила четыре строчки. У остальных изменения незначительные.

Украинки в рейтинге WTA





В Чемпионской гонке изменений не произошло, лучшие теннисистки на этой неделе отдыхали. Свитолина продолжает претендовать на участие в Итоговом турнире, сейчас она занимает 13-е место.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA