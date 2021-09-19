18-летняя Таусон выиграла второй турнир WTA в сезоне

Датчанка Клара Таусон стала победительницей турнира WTA 250 в Люксембурге.
18-летняя теннисистка в матче за титул одолела Алену Остапенко из Латвии.
Люксембург. Финал
Клара Таусон (Дания) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:3, 4:6, 6:4
Для Таусон это уже второй титул в сезоне. Ранее она выиграла турнир аналогичной категории в Лионе. Также на счету Клары есть победа на соревнованиях WTA 125 в Чикаго.
Отметим, что Остапенко побеждала на кортах Люксембурга два года назад.
Со следующего сезона соревнования в Люксембурге будут носить статус выставочных.
Источник — Sport.ua
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