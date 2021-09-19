18-летняя Таусон выиграла второй турнир WTA в сезоне

Клара победила на соревнованиях в Люксембурге

  • 19.09.2021 20:37
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18-летняя Таусон выиграла второй турнир WTA в сезоне
© WTA. Клара Таусон

Датчанка Клара Таусон стала победительницей турнира WTA 250 в Люксембурге.
 
18-летняя теннисистка в матче за титул одолела Алену Остапенко из Латвии.
 
Люксембург. Финал
Клара Таусон (Дания) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:3, 4:6, 6:4
 
Для Таусон это уже второй титул в сезоне. Ранее она выиграла турнир аналогичной категории в Лионе. Также на счету Клары есть победа на соревнованиях WTA 125 в Чикаго.
 
Отметим, что Остапенко побеждала на кортах Люксембурга два года назад.

Со следующего сезона соревнования в Люксембурге  будут носить статус выставочных.

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Источник — Sport.ua

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