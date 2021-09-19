Обидчица Ястремской выиграла турнир в Словении

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (№87 WTA) стала победительницей турнира WTA 250 в словенском Портороже.
В матче за титул 25-летняя спортсменка переиграла американку Элисон Риск (№38 WTA).
Порторож. Финал
Жасмин Паолини (Италия) – Элисон Риск (США) – 7:6(4), 6:2
Для Паолини этот титул стал первым на уровне WTA, с понедельника она установит личный рекорд в мировом рейтинге.
Риск провела уже десятый финал, но восемь из них проиграла.
В матче первого круг Жасмин на отказе обыграла украинку Даяну Ястремскую.
Источник — Sport.ua
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