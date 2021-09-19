Обидчица Ястремской выиграла турнир в Словении

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (№87 WTA) стала победительницей турнира WTA 250 в словенском Портороже.



В матче за титул 25-летняя спортсменка переиграла американку Элисон Риск (№38 WTA).



Порторож. Финал

Жасмин Паолини (Италия) – Элисон Риск (США) – 7:6(4), 6:2



Для Паолини этот титул стал первым на уровне WTA, с понедельника она установит личный рекорд в мировом рейтинге.



Риск провела уже десятый финал, но восемь из них проиграла.

В матче первого круг Жасмин на отказе обыграла украинку Даяну Ястремскую.