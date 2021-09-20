Виталий МИКОЛЕНКО: «Роналду назвал меня самым жестким защитником»

Защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко вспомнил, как наша национальная сборная противостояла Португалии в отборе на Евро-2020. Тот поединок закончился победой украинцев - 2:1.
«После матча с Португалией я очень устал. Это тот момент, когда ты не успеваешь испугаться. Та игра была очень сильной, но я тогда очень устал, прежде всего головой. Тогда Бернарду Силва повозил прилично.
У Роналду после игры спросили, кто был самым жестким. Он сказал, что левый защитник. Я не сильно жесткий защитник, как по мне, но было приятно услышать это», - сказал Миколенко.
Источник — BurBuzz
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