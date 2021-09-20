В матче 5-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» на выезде обыграл «Валенсию» со счетом 2:1.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
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Источник — MEGOGO
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