Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 5-го тура испанской Ла Лиги «Валенсия» – «Реал».

«Валенсия» в предыдущем матче Ла Лиги выиграла у «Осасуны» на выезде со счетом 4:1. «Реал» также с уверенным счетом переиграл «Сельту» на своем поле (5:2). Затем мадридцы в матче Лиги чемпионов победили в Милане «Интер» (1:0).

177 раз играли между собой «Реал» и «Валенсия». 93 матча выиграли мадридцы, в 47 поединках победили валенсийцы.

Это будет очень тяжелый выезд для «Реала». После победного матча с «Интером» «сливочные» находятся на подъеме и пребывают в хорошем настроении. Поставлю на победу «Реала» в этой игре», - сказал Бартулович.

Матч «Валенсия» – «Реал» состоится 19-го сентября. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».